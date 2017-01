Ator Felipe Titto sofre ataque cardíaco e é internado em SP

Ele passa bem, e postou foto no Snapchat deitado na cama do hospital fazendo careta. ‘Deu ruim, mas nóes é zikaaaa!!’, diz a publicação.

Post de Felipe Titto em hospital (Foto: Reprodução/Snapchat)

O ator Felipe Titto, de 30 anos, foi internado na manhã deste domingo (22) na unidade Morumbi do Hospital São Luiz, em São Paulo, após sofrer um ataque cardíaco, segundo informou a assessoria de imprensa do ator.

O Hospital São Luiz não divulgou boletim médico. Segundo a assessoria de Titto, ele já passa bem, mas aguarda a realização de novos exames. “Felipe está bem, está falando, está sem dor, mas ainda não tem previsão de alta”, diz a nota.

Por meio de sua conta na rede social Snapchat, Titto divulgou uma foto em que aparece fazendo careta deitado em uma cama, com avental do hospital e um aparelho preso no peito. “Deu ruim, mas nóes é zikaaa”, publicou Titto.

Ator desde a infância, Titto participou de várias campanhas publicitárias e estreou na dramaturgia em 2004, aos 16 anos, ao participar do seriado da TV Globo “Retrato Falado”. Mas foi em “Malhação”, onde ele interpretou o papel de Marley entre 2004 e 2007, que ele ganhou fama. Felipe Titto também atuou em novelas como “Avenida Brasil” (2012) e “Amor à vida” (2013-2014).