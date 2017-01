Colisão entre Parati e caminhão deixa um morto e três feridos na BR-163

Divulgação

Colisão entre uma Parati e um caminhão de carga deixou uma pessoa morta e três feridas, sendo duas com lesões graves. O acidente ocorreu na tarde deste domingo (22), no KM 458 da BR-163, em frente à cidade das Abelhas na saída para São Paulo.

De acordo com informações preliminares da PRF (Polícia Rodoviária Federal), os dois veículos bateram frontalmente. A pessoa que estava no carro de passeio, com placas de Campo Grande, não resistiu e morreu no local.

No caminhão estavam três ocupantes, sendo um com ferimentos leves e dois gravemente feridos. A PRF e CCR-MS Via estão no local. Não houve congestionamento e o trânsito segue normalmente.