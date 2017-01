﻿Santa Casa apresenta resultado de terceiro turno de cirurgias para Marquinhos

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, voltou à Santa Casa na manhã deste domingo (22), visitando o Pronto Socorro e o setor de ortopedia do hospital junto com o secretário municipal de saúde, Marcelo Vilela, a secretária-adjunta, Andressa de Lucca e o coordenador de urgência da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Yama Higa. Na ocasião, o diretor técnico do hospital, Dr. José Roberto Souza, apresentou os primeiros resultados do terceiro turno de cirurgias que vem sendo implantado desde o início de janeiro. O prefeito constatou a evolução que vem ocorrendo na diminuição da espera por cirurgia de trauma.

De acordo com o diretor técnico do hospital, algumas condutas tomadas melhoram a assistência dos pacientes dentro da instituição. “Algumas condutas internas melhoraram a assistência do paciente dentro da instituição. Implantamos uma equipe extra para minimizar o excesso de demanda que o trânsito impõe ao hospital. Ontem, na pré-ortopedia, os pacientes que estavam aguardando por cirurgia não eram casos de urgência e emergência que poderiam ter seu tratamento prejudicado por causa da demora”, conta José Roberto.

Marquinhos afirmou que encontrou um ambiente totalmente diferente do que há sete dias quando ocorreu a primeira visita surpresa. “Muito diferente. Hoje você já vê os corredores menos lotados. Uma celeridade bem mais eficiente que na semana anterior. O corpo técnico todo presente. Conversei com os pacientes. Todos com cirurgia marcada. Um ambiente absolutamente diferente do que há sete dias”, enfatizou.

No domingo passado (15), o chefe do Executivo municipal encontrou os corredores do hospital lotados. O diretor técnico explicou ao prefeito sobre a sobrecarga, principalmente por conta do envio de pacientes com traumas menos graves para a Santa Casa, quando na verdade o Hospital Universitário deveria recebê-los. Durante a semana, a direção das duas instituições se reuniu com a Sesau e o HU se comprometeu a receber ao menos cinco por dia na ortopedia.

O secretário de Saúde Marcelo Vilela explicou que a melhora também se deve ao início de uma regulação mais eficiente. “A gente está trabalhando no sentido de melhorar a regulação. É uma questão de tempo. Esse é o grande problema em Campo Grande: gestão de vagas. Faltam leitos. Mas, ao mesmo tempo, faltam algumas estratégias da gestão de vagas, que vai melhorar muito”, acrescentou.

O prefeito foi recebido pelo coordenador do PS, Marcos Bonilha, e pelo diretor técnico do hospital, Dr. José Roberto Souza.



Fonte: Santa Casa de Campo Grande