DOURADOS| Délia visita espaços públicos do município

Prefeita que analisar a situação de cada local para verificar o que pode ser melhorado

Uma das visitas foi à Praça Antonio Alves Duarte, onde com o secretário da Semsur Joaquim Soares e a secretária de Educação, Audrey Milan, Délia conheceu os problemas da biblioteca que está desativada – Foto: Assessoria

A prefeita Délia Razuk visitou na semana passada vários prédios e espaços públicos no intuito conhecer melhor os problemas da cidade de Dourados, da qual assumiu a administração há 18 dias.

Entre os locais visitados, a prefeita compareceu ao espaço da nova feira central Totó Câmara, na região da Vila Adelina, à Praça da Juventude, no Parque das Nações, à Praça Antônio Alves Duarte (Praça do Transbordo) e à escola agrotécnica Padre André Capelli, no distrito de Panambi.

“Quero analisar a situação daquilo que é da nossa população. Temos que cuidar do que é nosso e vamos providenciar um estudo para melhorar estes espaços”, disse a prefeita.

As medidas ainda não foram tomadas, mas a prefeita garante que melhorias ocorrerão em boa parte dos espaços e prédio públicos da cidade. A limpeza, por exemplo, já começou em vários lugares.

As principais análises aconteceram na Praça do Transbordo. No local, junto ao secretário de Serviços Urbanos, Joaquim Soares, a prefeita acompanhou o serviço de limpeza que acontece na cidade. Com a secretária de Educação, Audrey Milan, a prefeita conheceu os principais problemas estruturais biblioteca pública do local, que está desativada. Délia determinou que sejam tomadas as providências para a reativação do serviço à população.

Na escola Padre André Capelli, a prefeita analisou a estrutura e estuda medidas para aumentar o número de alunos atendidos, já que a escola está subutilizada.

Com o secretário de Agricultura Familiar e Economia Solidária, Landmark Ferreira Rios, a prefeita foi até à nova feira livre e analisou o espaço recém entregue à população.

No Parque das Nações, a prefeita constatou a situação da Praça da Juventude, excelente espaço para lazer e esporte que necessita reparos.

Durante os trajetos, Délia Razuk trocou algumas palavras com populares que esperavam em um ponto de ônibus. Segundo a prefeita, os moradores de determinada região falaram dos principais problemas que enfrentam ao esperar pelo transporte.

Fonte: ASSECOM