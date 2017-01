Zezé Di Camargo revela que contratou detetive para investigar namorada

Cantor queria saber quem era a mulher por quem se apaixonou

O cantor sertanejo Zezé di Camargo declarou, em entrevista a revista ‘Veja’, que chegou a investigar o passado de Graciele Lacerda, sua atual namorada. Segundo o cantor, ele contratou um detetive para “saber quem era” a mulher por quem estava apaixonado, sua atual namorada.

“Queria saber mais sobre a pessoa por quem eu tinha me apaixonado. E, como não morávamos na mesma cidade, achei que seria uma boa solução”, revelou Zezé, que na ocasião morava em Barueri, enquanto a modelo vivia em Vitória.

Porém, Zezé afirma que jamais duvidou da honestidade de Graciele. “Demorei oito meses para dar um beijo nela e dois anos para chegar às vias de fato”, completou o sertanejo. Eles estão juntos de 2012, quando o cantor separou-se de Zilu, mãe de seus filhos.

Na entrevista, Zezé também falou sobre seu passado com a ex-mulher, a quem traiu várias vezes ao longo da união de mais de 20 anos. “Antigamente, quando me perguntavam isso (se ele traiu Zilu), eu dizia: ‘Se eu traí, não vou lhe contar. Se falar que não traí, você não vai acreditar’. Mas, sim, tive outros relacionamentos”, afirmou Zezé.

“Quando ‘ É o Amor ‘, entrou no topo das paradas, todas as mulheres com quem sonhei passaram a dar bola pra mim. E, é claro, saí com algumas delas”, concluiu.