Federação espera para hoje decisão do MPE sobre liberação do Morenão

Interditado desde 2014, o Estádio Morenão pode ser liberado hoje para receber jogos do Estadual 2017 (Foto: Alcides Neto)

A decisão sobre a liberação ou não do Estádio Morenão para a rodada de abertura do Campeonato Estadual de 2017, marcada para o próximo sábado, dia 28, está nas mãos do Promotor Fabrício Proença, da 25ª Promotoria de Justiça, disse esta manhã o vice-presidente e coordenador de Competições da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), Marco Antônio Tavares.

Segundo ele, todos os laudos emitidos pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Vigilância Sanitária foram protocolados no MPE (Ministério Público Estadual), no dia 18 deste mês.

“Hoje é o Dia D, o grande dia”, comentou Tavares, em entrevista há pouco ao Campo Grande News, por telefone.

Otimista quanto a liberação do estádio, o dirigente da FFMS disse que já tem pronta a programação de hoje até sábado, dia da abertura do Estadual.

“Hoje vamos fazer a poda da grama e a primeira marcação. Na sexta-feira faremos a marcação definitiva do gramado e entregaremos o estádio à disposição das equipes para a rodada de abertura do campeonato, no sábado”, ressaltou Marco Antônio Tavares.

Histórico

Principal praça esportiva de Mato Grosso do Sul, o Morenão está interditado pelo MPE desde setembro de 2014 por não cumprir normas de segurança previstas no Estatuto do Torcedor.

As obras de adequação do estádio, como instalação de corrimão nas escadarias, hidrantes, reparos em banheiros, incluindo troca de torneiras e vasos sanitários, elevação de guarda-corpos nas muretas e sinalização de saídas de emergência, começaram no dia 2 de dezembro de 2016.