Malásio prende pênis em garrafa d’água após não chegar a tempo ao banheiro

Vítima precisou do auxílio de bombeiros para remover o pênis da garrafa – Reprodução/thestar.com.my

Um malásio, de 21 anos, prendeu o pênis acidentalmente em uma garrafa d’água após perceber que não chegaria atempo banheiro e tentar urinar dentro do objeto.

Envergonhado, o jovem tentou resolver o problema com as próprias mãos e utilizou um serrote para cortar a boca da garrafa. A ideia não deu certo e ele acabou se ferindo, o que causou sangramentos no próprio órgão.

O incidente ocorreu na casa dele em Teluk Gong, na Malásia, na última sexta-feira (20) e os bombeiros precisaram ser chamados para atender a vítima, que passa bem.

Em outubro, um caso parecido foi registrado em Honduras quando um homem precisou ter o pênis amputado por utilizar uma garrafa como brinquedo sexual por quatro dias.

Homem relata o momento em que teve lesão peniana: “Ouvi um estalo no meu pênis. Deu medo”

Reprodução/thestar.com.my

A vítima tinha 50 anos e chegou ao hospital com o pênis já estava “preto e apodrecendo”, segundo um dos médicos a atendeu. Após as investigações, foi descoberto que homem tentava “aliviar a frustração sexual” por não ter uma esposa ou namorada.

Já em novembro, um chinês ficou nervoso com uma consulta médica na qual seria avaliado o motivo de haver sangue na sua urina e decidiu investigar o caso sozinho. Ele inseriu um hashi — objetos utilizados como talheres em países asiáticos — no próprio pênis e precisou passar por uma cirurgia de remoção.

Médicos disseram que ele poderia ter morrido se ele inserisse o objeto mais fundo.

