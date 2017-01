SETE CUIDADOS AO VIAJAR DE CARRO NESTE CARNAVAL

Total Lubrificantes mostra quais itens devem ser checados para pegar a estrada em segurança

O primeiro feriadão nacional de 2017 está chegando e muitos brasileiros já se preparam para pôr os pés na estrada e curtir os dias de folia junto a amigos e familiares. Mas, para que o período não seja marcado por inconvenientes, a Total Lubrificantes do Brasil – quarta maior companhia de petróleo e gás do mundo – dá dicas do que fazer para garantir a revisão adequada do veículo.

De acordo com o Coordenador Técnico, Fábio Silva, o check-list vai além dos componentes básicos que o motorista normalmente presta mais atenção. “Alguns itens devem ser vistos pelo mecânico de confiança, como o freio e a suspensão, por exemplo. No entanto, é possível evitar problemas ao visitar um ROC (Posto de Troca Rápida de Óleo) da Total. Além de oferecer a verificação gratuita de até 15 partes de segurança, nossa rede de atendimento realiza manutenções preventivas vitais para condutores e passageiros, em qualquer época do ano”, explica.

Ainda segundo o especialista, nas 34 lojas ROC da companhia, localizadas em São Paulo, Goiás, Minas Gerais e no Distrito Federal, o motorista conta com uma equipe de profissionais altamente especializados, treinados pela própria Total. “Eles são bem preparados e também utilizam a nossa linha completa de produtos e soluções de alta tecnologia, como as gamas de óleos lubrificantes sintéticos e semissintéticos, que são fundamentais para manter a confiabilidade, a proteção e a limpeza do motor. Isso é crucial para reduzir o consumo de combustível e, consequentemente, das emissões de poluentes”, destaca Silva.

Confira, abaixo, os sete cuidados listados pelo Coordenador Técnico da Total ao pegar a estrada neste Carnaval:



1- Óleo e filtro: devem ser trocados de tempos em tempos, conforme recomendação do fabricante do veículo, ou quando já passou do prazo de validade dos produtos. Porém, é importante estar atento para que as substituições sigam as mesmas especificações da montadora.



2- Combustível e freios: essenciais para o funcionamento do carro, precisam ser avaliados para o motor ter um bom desempenho. Em caso de muita sujeira, pode ocorrer entupimentos. O sistema de freios tem que ser revisado a cada 10 mil quilômetros, bem como o fluido do freio, mas, sempre, por profissionais gabaritados.

3- Arrefecimento: normal ou de longa duração (fluido orgânico – OAT), é necessário seguir a recomendação do fabricante e manter a água do radiador no mesmo nível estipulado. Assim, a temperatura do motor se mantém em condições corretas para evitar o aquecimento.



4- Pneus: é necessário calibrá-los, bem como o estepe, e avaliá-los se há diferenças de pressão no veículo carregado e vazio, desde que não estejam gastos. A avaliação do desgaste é feita de forma simples pelo TWI (Tire Wear Indicator – Indicador de Desgaste do Pneu), que são saliências que ficam entre as ranhuras do pneu.

5- Suspensão, bateria e palhetas: devem ser revistas a cada 10 mil quilômetros, incluindo a geometria e o balanceamento. Além disso, é fundamental avaliar o desgaste de amortecedores, molas, buchas e batentes, inclusive a bateria. Já as palhetas não podem estar tortas, nem com a borracha ressecada.

6- Painel e Lâmpadas: representam as condições do veículo, por isso, em caso de dúvida sobre o significado das luzes, consulte o manual do carro. Nunca viaje com alguma lâmpada queimada, pois é perigoso e ainda pode render multas ao motorista.



7- Itens de Emergência: antes de pegar a estrada, verifique se todos os componentes básicos de segurança estão no lugar. Entre eles, não podem faltar o triângulo, a chave de roda, o macaco, o estepe e o extintor, que precisa estar dentro do prazo de validade.

