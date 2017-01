MS tem 95 vagas abertas em concursos públicos com salários de até R$ 5,1 mil

Divulgação

Concursos com editais abertos em Mato Grosso do Sul somam 95 vagas nesta semana e salários de até R$ 5,1 mil. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridades e tem inscrições abertas até fevereiro. Confira a seguir.

A Câmara de Deodápolis abriu as inscrições para concurso com 10 vagas de diferentes níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 880,00 e R$ 3.682,00 mensais.

Ensino Fundamental – Auxiliar de Serviços Diversos (2); Motorista com CNH na categoria C (1) e Vigia (2). Ensino Médio – Técnico em Contabilidade que tenha Registro no CRC (1) e Assistente Técnico Legislativo (2). Ensino Superior – Assessor Jurídico com registro na OAB (1) e Controlador com formação em Direito, Administração, Economia ou Ciências Contábeis, com registro no respectivo Conselho (1).

Confira aqui o edital. Interessados devem se inscrever até 27 de janeiro pelo site www.valeconsultoriaeassessoria.com.br

A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) divulgou dois editais para efetivação de professores na classe de adjunto, com formação mínima de Doutorado.

No edital 104/2016 , a área contemplada é de Linguística, Letras e Artes, na área específica de Letras, sendo quatro vagas, distribuídas nos campi de Campo Grande, Três Lagoas, Paranaíba e Ponta Porã.

Pelo edital 105/2016 , são 75 vagas, nos campi de Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Três Lagoas, Coxim, Chapadão do Sul, Nova Andradina e Ponta Porã, as áreas são:

Ciências Agrárias: Medicina Veterinária/ Radiologia de Animais (1); Medicina Veterinária/ Técnica Cirúrgica Animal (1); Zootecnia (2). Ciências Biológicas: Ecologia (1); Biologia Geral (1); Botânica (1). Ciências Exatas e da Terra: Ciência da Computação/ Banco de Dados (1); Geociências (1); Matemática (2); Química (1); Física (1). Ciências da Saúde: Bioquímica (1); Educação Física; Enfermagem da Saúde Pública (3); Enfermagem Psiquiátrica (1); Enfermagem Obstétrica (1); Farmácia (1); Fisioterapia e Terapia Ocupacional (1); Odontologia (1); Nutrição (1).

Ciências da Saúde/ Medicina: Medicina (1); Cirurgia (1); Clínica Médica (2); Ginecologia e Obstetrícia (1); Oftalmologia (1); Neurologia (1). Psiquiatria (1); Saúde Materno-Infantil (2); Anatomia Patológica e Patologia Clínica (1); Ortopedia (1).

Ciências Humanas: Educação/ Filosofia da Educação (1); Educação/ Antropologia Educacional (1); Geografia/ Geografia Humana (1). Geografia/ Geografia da População (1); Psicologia/ Processos de Aprendizagem, Memória e Motivação (1); Psicologia (1). Ciências Sociais Aplicadas: Direito (3).

Ciências Sociais Aplicadas/ Administração: Administração (1); Administração de Empresas (7); Ciências Contábeis (4); Mercadologia (1); Administração de Setores Específicos (1).

Engenharias: Civil/ Construção Civil (1); Civil/ Infraestrutura de Transportes (2); de Produção/ Engenharia Econômica (1); de Produção/ Gerência de Produção (2); Mecânica (1).

Linguística, Letras e Artes: Artes (1); Letras/ Literaturas Estrangeiras Modernas (2); Letras/ Teoria Literária (1); Linguística/ Linguística Aplicada (1).

Multidisciplinar e Outros: Interdisciplinar/ Saúde e Biológicas (2); Ensino (1); Ensino de Ciências e Matemática (1); Desenho de Projetos (1).

Os salários variam conforme o regime de trabalho do docente e são acrescidos de bônus por titulação, podendo ir de R$ 2.236,29 a R$ 5.123,90. As inscrições serão recebidas pelo site www.concursos.ufms.br até 19 de fevereiro.

Processos seletivos

O Creci -14ª Região (Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Mato Grosso do Sul está com seis vagas abertas em processo seletivo para contratação de profissionais com ensino médio e superior.

Veja aqui o edital. Há duas vagas para funções de Serviços Operacionais, três para Agentes Fiscais, e uma para Contador. Os salários varia de R$ 1.122,66 a R$ 2.172,67. As inscrições devem ser feitas até 5 de fevereiro pelo site www.msconcursos.com.br

UEMS (Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul), abriu edital em processo seletivo para contratação de docentes que aplicarão aulas temporárias na Unidade Universitária de Naviraí.

As áreas de conhecimento e os requisitos exigidos são os seguintes: Direito Privado – Graduação e pós-graduação em Direito; Direito Público – Graduação e pós-graduação em Direito; e Prática Jurídica – Graduação e Pós-graduação em Direito, e Efetivo exercício da advocacia de no mínimo 2 anos com registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Inscrições devem ser feitas até 27 de janeiro de 2017, presencialmente na Secretaria da Unidade Universitária de Naviraí, das 13h30 às 17h30 ou via postal para a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS, Comissão Organizadora de Seleção de Docentes, na Rua Emílio Mascoli, nº 275 em Naviraí – MS. O edital está disponível aqui