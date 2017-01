Nova campanha do UNICEF traz crianças cantando música dos Titãs

#AntesQueSejaTarde mobilizará o público pelos direitos da criança e convidará os brasileiros a apoiar o UNICEF

Brasília, 23 de janeiro de 2017 – CO Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) lança hoje a campanha #AntesQueSejaTarde. Entre as peças da ação, destaca-se um vídeo em que crianças cantam a música Epitáfio do grupo Titãs e é apresentada a situação de vulnerabilidade em que vivem milhões de crianças e adolescentes no Brasil e no mundo.

A campanha #AntesQueSejaTarde também mobilizará o público a apoiar o UNICEF e se tornar um doador da organização.

“O UNICEF está presente em mais de 190 países. Estamos trabalhando para transformar a vida das crianças mais vulneráveis, não importando a situação, seja em um conflito armado, seja no interior da Amazônia, em uma cidadezinha do Semiárido e ou na periferia de uma grande cidade brasileira”, explica Wim Desmedt, diretor de Mobilização de Recursos do UNICEF no Brasil.

Parceiros – #AntesQueSejaTarde foi criada de forma pro-bono pela Isobar Brasil – agência do grupo Dentsu Aegis Network – e contou com apoio da produtora Drive Filmes (RJ). A banda Titãs gentilmente cedeu os direitos da música Epitáfio para a campanha.

“Nosso objetivo com a campanha é mobilizar as pessoas em torno da missão do UNICEF. Para nós, é um privilégio poder usar nossa expertise para transformar a vida das crianças que mais precisam”, afirma Mateus Braga, Diretor-Executivo de Criação da Isobar.

Sobre a Isobar Brasil – A Isobar Brasil é uma agência de publicidade inovadora, que faz pleno uso da tecnologia e criatividade para desenvolver soluções estratégicas de comunicação e contribuir com o resultado de clientes como Banco do Brasil, SKY, Fiat, Jeep, Whirlpool, NIVEA, Embratur e TIM. Foi a vencedora do 1º prêmio Innovation Lion da América Latina e do Brasil, recebido no Festival de Criatividade de Cannes 2014. A equipe de mais de 280 profissionais da agência está distribuída em escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. www.isobar.com.br

Sobre o UNICEF – O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) promove os direitos e o bem-estar de cada criança em tudo o que faz. Com seus parceiros, trabalha em 190 países e territórios para transformar esse compromisso em ações concretas que beneficiem todas as crianças, em qualquer parte do mundo, concentrando especialmente seus esforços para chegar às crianças mais vulneráveis e excluídas.

