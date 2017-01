Três Lagoas-MS: Câmara aprova regularização de desconto de até 20% no IPTU

A Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou, na manhã desta segunda-feira (22), alteração no Código Tributário Municipal (Lei nº 1067, de 5 de dezembro de 19910), regulamentando a possibilidade de a prefeitura conceder desconto de até 20% para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A matéria foi votada em sessão extraordinária, devido à urgência da medida ser implantada. A sessão, embora realizada em período de recesso, não teve remuneração extra aos vereadores.

As alterações, segundo a mensagem enviada à Câmara pelo prefeito Ângelo Guerreiro, são “imprescindíveis para manutenção do desconto superior a dez por cento no pagamento à vista do IPTU, uma vez que o referido benefício era anteriormente concedido por Decreto Executivo na proporção de vinte por cento, enquanto o Artigo 19 da Lei 1.067/91 estabelecia o limite de dez por cento”.

Ainda de acordo com a mensagem, a edição de decreto acima do estabelecido pela lei tributária, ou seja, sem fundamento legal, poderia incorrer em violação, já que não contava com autorização legislativa.

O projeto foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes e a lei deve ser sancionada pelo prefeito para entrar em vigor. A programação municipal é de que a primeira parcela ou o pagamento à vista sejam no mês em março.

O presidente da Câmara, André Bittencourt ressaltou que o Executivo fará os estudos de impacto financeiro sobre o desconto e, seguindo anos anteriores, poderá aplicar o percentual de 20%.

Os vereadores Gilmar Garcia, Apóstolo Ivanildo, Renée Venâncio e Marcus Bazé fizeram uso da tribuna e também defenderam a regulamentação do desconto e o lançamento dos carnês com o desconto máximo aprovado, para beneficiar a população que tem a preferência por pagar o imposto à vista.

Recesso

A Câmara Municipal segue em recesso parlamentar e em férias coletivas, até o dia 1º de fevereiro. Ainda assim, setores administrativos foram convocados para dar andamento a trabalhos internos, para fazer a transição para a nova gestão da Mesa Diretora e planejamento de 2017. A recepção também está funcionando, das 7h às 17h, para recebimento e protocolo de documentos. Para atendimento à nova legislatura, a Casa está passando por pintura e reparos.

Segundo Bittencourt, esta deve ser a única sessão extraordinária, antes do fim do recesso, e teve que ser feita devido ao pedido de urgência especial e aos prazos apertados para implantação das alterações no Código Tributário. As sessões ordinárias voltarão em 7 de fevereiro, às 18h.

Na visão do novo presidente, o clima amistoso deverá imperar entre os vereadores. “Estão todos com muita gana de trabalhar em prol da defesa dos direitos do cidadão e buscando trazer o que há de melhor para Três Lagoas”, afirmou.