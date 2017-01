Fibria realiza aula inaugural de curso de qualificação na área Florestal em Brasilândia (MS)

Três Lagoas, 23 de janeiro de 2017 – A Fibria, líder mundial na produção de celulose de eucalipto, realizou nesta segunda-feira (23), no município de Brasilândia (MS), a aula inaugural para apresentação e integração dos alunos aprovados nos cursos de Mecânicos de Máquinas Florestais, oferecido pela empresa em parceria com o Senai por meio do Programa de Qualificação Profissional.

A aula inaugural aconteceu das 8h às 9h, na sede do Senai no munícipio, e contou com a presença de representantes da Fibria e do Senai e autoridades de Brasilândia, que deram as boas-vindas aos integrantes do curso e explicaram as etapas da grade curricular, métodos de avaliação e expectativas.

Os integrantes do curso contarão com 456 horas de treinamento, sendo 144 horas para formação teórica e 312 em aulas práticas. O Programa de Qualificação Profissional formará duas turmas no curso de mecânico de máquinas florestais, totalizando 74 vagas.

“A Fibria está investindo na formação de mão de obra que atenderá a demanda da empresa, mas também do mercado de trabalho especializado nesse setor. É o legado social da construção da nova linha de produção de celulose em Três Lagoas, favorecendo não só o município, mas as cidades vizinhas onde a Fibria possui atuação. E é com muito prazer que nesse primeiro contato, apresentaremos aos alunos os valores da Fibria e o que a empresa busca em seus profissionais, ressaltando a importância da capacitação para o crescimento profissional de cada aluno”, explica Arnaldo Milan, gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional da Fibria.

As vagas são destinadas para área de Colheita Florestal, visando atender a demanda da nova linha de produção da Fibria em Três Lagoas. “Aumentaremos significativamente o nosso volume de operações na área florestal para atender o projeto de expansão da Fibria no Mato Grosso do Sul. Isso envolve mobilização e qualificação de mais pessoas. Um grande impulso para geração de emprego, economia e profissionalização da região”, afirma o gerente geral Florestal da Fibria no Mato Grosso do Sul, Tomás Balistiero.

Em Brasilândia, o Programa de Qualificação Profissional ainda oferece 136 vagas no curso de Operadores de Máquinas Florestais. Água Clara também foi beneficiada pelo programa com o mesmos cursos e quantidade de vagas. O próximo município a ser contemplado com o programa é Três Lagoas, as vagas e o período de inscrição serão divulgados no primeiro semestre de 2017. Ao todo, o programa beneficia os três municípios sul-mato-grossenses com 634 vagas.

Sobre a Fibria



Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma empresa que procura atender, de forma sustentável, à crescente demanda global por produtos oriundos da floresta. Com capacidade produtiva de 5,3 milhões de toneladas anuais de celulose, a companhia conta com unidades industriais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS, além de Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. A companhia possui 969 mil hectares de florestas, sendo 568 mil hectares de florestas plantadas e 338 mil hectares de áreas de preservação e de conservação ambiental. A celulose produzida pela Fibria é exportada para mais de 40 países. Em maio de 2015, a Fibria anunciou a expansão da unidade de Três Lagoas, que terá uma nova linha com capacidade produtiva de 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano, e entra em operação no quarto trimestre de 2017. Saiba mais em www.fibria.com.br



