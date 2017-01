Mulher morre carbonizada após residência ser consumida pelo fogo

Divulgação

Maria Arcanjo da Cruz Lawin, 51 morreu carbonizada durante incêndio que destruiu a casa em que morava, localizada no município de Sete Quedas, distante 471 km de Campo Grande.

Conforme registro policial, durante a madrugada desta segunda-feira (23) a Polícia Militar foi acionada por vizinhos que informavam que uma residência estava em chamas.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram a casa já completamente tomada pelo fogo. Maria foi encontrada carbonizada dentro da residência.

O marido da vítima que estava em um hospital acompanhando o pai, informou aos policiais que a mulher fumava e que na tarde de ontem, a encontrou bêbada. Ele disse para Maria parar de beber e saiu deixando-a sentada no sofá da sala.

Equipe do Corpo de Bombeiros de Amambai chegou a ser acionada, mas, segundo o boletim de ocorrência, não adiantaria, já que a cidade é distante e as chamas já consumiam a casa. Em Sete Quedas, não há caminhão pipa. Foi feito apenas serviço de resfriamento das paredes das casas vizinhas com mangueiras. A casa era de alvenaria, com cobertura de eternit e possuía forro de madeira.

Campo Grande

No dia 20 de janeiro, uma casa localizada na rua XV de Novembro, em Campo Grande, ficou destruída após pegar fogo. Jéssica Gomes Batista, 34, morreu três horas depois de ser socorrida e a mãe, Ismaelita Gomes Batista, de 72 anos, teve 60% do corpo queimado e segue internada na Santa Casa. As duas estavam sozinhas em casa e ainda está sendo apurado o que causou o incêndio.