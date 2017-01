Leci Brandão agita a programação de Carnaval do Royal Palm Plaza

Bateria da paulistana Vai Vai complementa a festa do resort

Programação de destaque e alta infraestrutura de lazer: diversão garantida

O Carnaval, a maior manifestação cultural do planeta e que toma as ruas do país nos quatro dias de folia, ganha no Royal Palm Plaza uma intensa programação com festa e música para todas as idades. O destaque fica, na segunda-feira, para o show da bateria Vai-Vai, maior campeã do carnaval paulistano e, na terça-feira, de Leci Brandão, uma das principais intérpretes do samba.

A folia já começa no dia 24 de fevereiro, sexta-feira, com um Welcome Game na Arena de Pedra. Durante todo o sábado, 25, haverá a customização de camisetas para os hóspedes do hotel, música ao vivo, bingo folia e aulas de zumba. O grito de carnaval, às 23h, chama as atrações do dia seguinte, no domingo, como o samba na piscina, desfile de fantasias, matinê, saída do trio elétrico e baile de carnaval.

Na segunda-feira, o ritmo carnavalesco começa logo cedo com o Desfile Unidos de Mini Ville, que traz um desfile com bateria e as crianças, fantasiadas, tocando instrumentos que aprenderam durante as oficinas. A programação segue animada durante todo o dia e, a partir das 22h, a bateria da escola paulistana Vai Vai traz seu animado repertório.

Na terça-feira, a programação continua ao público de todas as idades, com destaque para a “Family Pool Party”, momento de diversão em família e, às 22h, a carioca Leci Brandão apresenta seus principais sucessos ao público.

Além de toda a programação especial da data, destaque para a infraestrutura de lazer voltada para toda a família, como as sete opções de piscinas: são quatro climatizadas com ambientes para diversão e descanso, duas infantis com jatos d´água, balanços e toboágua, além de uma jacuzzi ao ar livre. Para os fãs de esporte, é possível aproveitar o campo de futebol society, quatro quadras de tênis, ginásio poliesportivo, espaço para arco e flecha, além da área fitness.

Para quem busca relaxar, o Aflora SPA é a opção ideal com um ambiente calmo e tranquilo para conhecer os tratamentos que cuidam do corpo e da mente e ativar os cinco sentidos. E, para completar, uma sala de TV e cinema estão disponíveis com sessões noturnas e aos fins de semana para toda a família.

Para os apreciadores da gastronomia de alta qualidade, o resort é reconhecido pela diversidade de restaurantes e bares, como o Vila Royal e o bistrô La Palette, sob o comando do chef Daniel Valay; o Bar Pessoa, com drinques e música ao vivo; além do Ateliê do Café, do Bar Quiosque e do Bar da Beira, ideal para aproveitar os dias na piscina.

Para o feriado de Carnaval, de sexta a quarta, o Royal Palm Plaza mantém diárias por pessoa a partir de R$ 904,50* + 5% de taxas e R$ 4 de room tax por apartamento, com pensão completa em apartamento duplo luxo. Duas crianças de até 11 anos não pagam, desde que hospedadas no mesmo apartamento dos pais.

*tarifa flutuante e sujeita à disponibilidade, mínimo de 4 pernoites.



Sobre o Royal Palm Plaza

O Royal Palm Plaza é um ícone da transformação do turismo nacional e um dos hotéis mais premiados do país. A estrutura de lazer inclui piscinas climatizadas, sendo uma com hidromassagem ao ar livre, ginásio poliesportivo coberto, quatro quadras de tênis, fitness center, cinema, biblioteca e spa. A área de piscinas passou por uma completa renovação, com piscinas climatizadas e amplos e confortáveis espaços para espreguiçadeiras. Para completar, a nova piscina infantil conta com um enorme balde preenchido inúmeras vezes com água renovável e ainda um enorme tobogã. Outros destaques para as crianças são o Miniville, espaço exclusivo onde três personagens levam os pequenos para uma atmosfera lúdica; e o Kata Kuka, espaço de 4.500 m² caracterizado com cenário pré-colombiano, onde ocorrem divertidas expedições. Dentro do complexo, o The Palms foi totalmente arquitetado para oferecer conforto e comodidade aos hóspedes. Estruturalmente são 116 apartamentos Master, sendo 85 unidades com vista para os jardins internos do resort.

Reservas e informações: (19) 2117-8002 ou 0800 7276925

Visite www.royalpalm.com.br

Siga no Facebook (facebook.com/royalpalmoficial)

e no Twitter (@royalpalmhoteis)

Instagram (@royalpalmoficial)