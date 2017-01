Com estreia de reality, ‘João Kléber Show’ bate recorde de audiência

Neste domingo (22), o programa ‘João Kléber Show’ estreou a “Casa da Tentação”, um reality que retrata o dia a dia de oito mulheres acostumadas com as mordomias de suas rotinas, confinadas em uma casa no interior de São Paulo. Com a novidade, a atração registrou 3,3 pontos de audiência média e share de 6,7%, os maiores índices alcançados pelo dominical desde sua estreia, em junho de 2016.

JOÃO KLÉBER SHOW

Faixa Horária: 23h03 à 01h03

4º LUGAR NA MÉDIA



Média: 3,3%

Pico: 4,0%

Share: 6,7%

Abaixo, confira outros destaques de audiência deste domingo da emissora.

DOMINGO, 22/01/2017

ENCRENCA

Faixa Horária: 19h59 às 23h03

4º LUGAR NA MÉDIA



Média: 4,9%

Pico: 7,0%

Share: 7,4%

MEGA SENHA

Faixa Horária: 01h03 às 02h04

4º LUGAR NA MÉDIA



Média: 1,3%

Pico: 2,3%

Share: 4,8%

BOLA NA REDE

Faixa Horária: 02h04 às 02h59

3º LUGAR NA MÉDIA

Média: 0,8%

Pico: 1,2%

Share: 4,4%