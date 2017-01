John Leitão assina com a Rede Snack

John Leitão – ator, humorista e publicitário – acaba de assinar com a Snack, rede multiplataforma brasileira de canais, fundada pelos publicitários Vitor Knijnik e Nelsinho Botega. A Rede é uma MPN – Multi-Plataform Network do Brasil que cria, produz, desenvolve, agrega e comercializa canais originais e canais parceiros para diversas plataformas.

John fundou o seu próprio canal de pegadinhas e experimentos sociais no YouTube que vai ao ar toda semana e desde então, diverte um público cada vez maior e fiel.

Um canal de humor que tem como foco transmitir através dos vídeos empatia, bem-estar, motivação e superação. São experimentos e pegadinhas saudáveis que faz com que todos se divirtam, quem assiste e também quem participa, sendo este o grande diferencial dos demais canais do gênero.

“É uma alegria ter John na Snack. Acreditamos que o conteúdo é bom e diferenciado, um canal de interações bem-humoradas, algo que ainda não temos na rede. Nossa capacidade de entregar audiência e conteúdo para esse segmento foi ampliada”, conta Vitor Knijnik, sócio-fundador da Rede Snack.

“Fazer parte da família Snack me alegra muito. O profissionalismo e atenção que recebi desde o primeiro contato me deixaram super confortável, me senti em casa. Parceria de sucesso detectada”, diz John Leitão, o novo parceiro da rede.

Serviço:

John Leitão

Para se inscrever no canal:

http://www.youtube.com/user/johnleitaofilmes

Sobre a Rede Snack

A Rede Snack, fundada pelos publicitários Vitor Knijnik e Nelson Botega, é uma rede multiplataforma brasileira. Ela cria, produz, desenvolve e distribui conteúdo original multiplataforma (YouTube, Facebook, Snapchat, SVODs), e possui 3 unidades de negócio.

Snack Creators – área de production service, comercialização e gerenciamento para os talentos mais influentes do país como PC Siqueira, Barbixas, Bruna “Desbocada” Louise, Flavia Pavanelli, entre outros.

Snack Studios – área de desenvolvimento e produção de séries originais multiplataforma, como o Amigo Gringo apresentado por Seth Kugel, conhecido por sua coluna The Frugal Traveler do New York Times, OK!OK!, canal sobre o mundo pop mais visto do YT Brasil, Vendi meu Sofá com a fitness girl Gabriela Pugliesi, Nosso Canal, apresentado pelas garotas mais bombadas da internet, Casa do Saber, de entretenimento cultural, entre outras séries originais.

Snack Brands – serviços de criação, produção, mídia e inteligência audiovisual digital para agências e marcas. A área é responsável pela criação e produção do maior canal de marca do YouTube Brasil, Mundo da Menina by Pampili, que já ultrapassou 1M de inscritos, em parceria com a Sociedade Criativa da publicitária Tetê Pacheco.

A Rede Snack tem mais de 12 milhões de inscritos no YouTube, 11 mil vídeos publicados, mais de 1,4 bilhões de visualizações.

Fonte: Rede Snack