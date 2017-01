Quer se qualificar em hipnose? Curso com certificação internacional acontece durante 6 dias em Salvador

Durante os dias 2, 3, 4, 5, 11 e 12 de fevereiro o psicólogo italiano Francesco Pellegatta, um dos 20 Master Trainers em hipnose no mundo e único atuante no Brasil, ministrará em Salvador um curso com dupla certificação internacional pela American Board of Hypnotherapy com reconhecimento nos Estados Unidos e pela WR International na Inglaterra. O evento, promovido pela Arcadia Institute, acontece no auditório do Salvador Shopping Business, sempre das 09h às 18h.

“Sou certificado em hipnose, programação neurolinguística, terapia da linha do tempo e coaching. Estudei praticamente toda minha vida pelo mundo passando pela Itália (país de origem), Estados Unidos, Inglaterra e Austrália, lugares onde aprendi quase todas as técnicas de desenvolvimento humano e gerencial”, comenta o psicólogo.

O curso, apesar de ser voltado para médicos, dentistas, psiquiatras, psicólogos, e psicoterapeutas, pode ser feito por qualquer pessoa que tenha interesse em aprender a técnica e se qualificar. De acordo com Diego Wildberger, diretor da Arcadia Institute, “para quem não é da área de saúde, mas deseja aprender a desenvolver a técnica, a experiência é de extrema valia”, explica.

História da hipnose, uso da voz e da respiração, técnicas diretas e indiretas para aprofundamento do transe, hipnose ericksoniana, hipnose paradoxal e autoritária, contraindicações, sugestões pós-hipnóticas, auto-hipnose e as técnicas básicas e avançadas de indução, são alguns assuntos do conteúdo programático. “São modos diferentes de utilizar a técnica que só um profissional como o Francesco é capaz de ensinar. Cada pessoa reage de uma forma ao transe, alguns são mais autoritárias e outros mais convencionais e o aprendizado adquirido nesta formação permite a adaptação e criação da técnica personalizada para cada paciente”, finaliza Diego.

Para participar do curso, os interessados podem se inscrever no site http://www.arcadiainstitute.com.br/saiba-mais . Mais informações estão disponíveis através dos telefones (71) 99103-0603 (WhatsApp) e (71) 2202-6129.

