Tintas Sherwin-Williams lança SuperPaint para o segmento de tintas Super Premium

O produto de alta performance e tecnologia, foi desenvolvido para atender as necessidades das Lojas Tintas Sherwin-Williams

A Tintas Sherwin-Williams iniciou o ano com muitas novidades, e a partir de agora as Lojas da empresa já contam com um produto exclusivo no segmento de tintas Super Premium. Nomeado SuperPaint, o lançamento vem para atender às necessidades dos que buscam por um produto de alta performance.

Voltado para as áreas internas e externas, o SuperPaint seca muito rápido e é sem cheiro, fazendo com que na hora da aplicação, as pessoas não precisem desocupar o ambiente. “Já na hora da limpeza, as manchas nas superfícies causadas por alimentos, bebidas e marcas de dedos, podem ser tranquilamente removidas, sem perder a proteção”, explicou Adriana Resstel, gerente de produto da Tintas Sherwin-Williams.

Seguindo os parâmetros do Programa Setorial da Qualidade (PSQ), “um produto premium precisa atingir no mínimo 100 ciclos de lavabilidade com abrasivo. Neste caso, o SuperPaint atinge 250 ciclos, ou seja, ele é muito mais lavável”, destacou.

Desenvolvido nos acabamentos fosco, acetinado e semibrilho, o lançamento está disponível na cor branco e demais cores do Sistema Tintométrico da Tintas Sherwin-Williams, podendo ser adquirido nas embalagens Quarto (900 ml), Galão (3,6 L) e Lata (18 L).

“Com o SuperPaint, evita-se inclusive o aparecimento de mofo nas áreas mais críticas”, reforçou Adriana. O lançamento complementa o portfólio das Lojas Tintas Sherwin-Williams, sendo eles: SuperPaint, um produto Super Premium; Design, um Acrílico Premium; Spazio, classificado como Standard e Classic, um produto Econômico.

Sobre a Tintas Sherwin-Williams

A Tintas Sherwin-Williams está presente no Brasil há mais de 70 anos, atuando entre as principais fabricantes do Brasil. A companhia produz tanto para o segmento imobiliário, como industrial, automotivo, aerossol, e tinta em pó, com marcas reconhecidas como Metalatex, Novacor, KemTone, Colorgin, Aquacryl, SuperPaint, Design, Spazio, Classic e Sumaré, disponíveis em mais de 15 mil pontos de vendas.

A empresa é uma das fabricantes de tintas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, sendo responsável por diversos produtos que tornaram-se referência no mercado. A Sherwin-Williams foi eleita pela revista Forbes, por dois anos consecutivos, a empresa mais inovadora do mundo no setor de tintas. Em 2015, foi premiada na categoria Ouro pela Coca-Cola FEMSA Brasil em seu programa de reconhecimento dos melhores.

Localizada no estado de São Paulo e de Pernambuco, a Sherwin-Williams possui escritórios e fábricas nos municípios de Taboão da Serra/SP e Igarassú/PE, no segmento imobiliário. Também faz parte do grupo a unidade de tintas industriais, aerossol e tinta em pó em Sumaré/SP.

Fonte: Alfapress Comunicação