Reta Sistemas anuncia ERP na nuvem para Prefeituras com integração às Redes Sociais e aplicativos Google Maps

O sistema está adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e oferece capacidade de integração nativa com dispositivos móveis, sistemas legados e Cloud

A Reta Sistemas, fornecedora de aplicações para a administração pública municipal, firmou acordo com a Magic Software para o lançamento de um software de gestão integrado (ERP) na computação em nuvem para entidades públicas municipais e estaduais. A solução foi desenvolvida com o Magic xpa, plataforma de aplicações empresariais multicanal, incluindo Cloud Computing e mobile a partir de um único esforço, o que reduz investimentos no desenvolvimento e integração com legados e outras plataformas.

O novo ERP também possui integração com as redes sociais Facebook ou Twitter para impulsionar a interação com usuários e munícipes visando oferecer atendimento, suporte e coletar sugestões, além trabalhar com aplicativos do Google Maps para o monitoramento dos equipamentos e serviços públicos, gestão de logística e suprimentos, entre outros serviços à população. Também possui integração nativa com o sistema eDucanet, também oferecido pela Reta Sistemas e na nuvem, para gestão de redes públicas municipais e estaduais de Educação.

O ERP Habeas Data permite aos gestores municipais realizar todas as operações administrativas-orçamentárias-financeiras, incluindo a gestão de orçamentos por secretarias, gestão de RH, suprimentos, equipamentos públicos e patrimonial, tributos, leis e decretos, protocolo, Portal de Transparência, entre outras tarefas. Também está adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e oferece capacidade de integração nativa com dispositivos móveis e sistemas legados, além de oferecer gestão administrativa de desempenho e redução dos investimentos em infraestrutura de TI e otimização do orçamento dos municípios.

O novo ERP também está totalmente integrado ao SICOM – Sistema de Contas Municipais do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e capacidade de integração a quaisquer sistemas de controle similares dos demais Estados da Federação.

Segundo Tarcísio Alves Vianna, diretor comercial da Reta Sistemas, o ERP Habeas Data foi planejado para oferecer aos gestores públicos um sistema de alto desempenho em nuvem e com capacidade nativa de integração com dispositivos móveis e outras aplicações legadas, além de reduzir custos de infraestrutura de TI. “A otimização do orçamento dos municípios com TI fica fortalecida com este lançamento, além de oferecer gestão administrativa de desempenho e redução dos investimentos em infraestrutura de TI”, destaca o executivo.

Vianna conta que a escolha da Plataforma de Aplicações Magic xpa para criar o ERP Habeas Data foi decisiva para garantir um sistema de gestão de alto desempenho no menor tempo de desenvolvimento e também para garantir o time-to-market da aplicação. “Foi o que aconteceu com o sistema eDucanet: a ferramenta Magic reduz o tempo de desenvolvimento e ainda garante a aplicação para o futuro, apta para receber as evoluções tecnológicas de forma simplificada”, afirma o executivo.

Rodney Repullo, CEO da Magic Software Brasil, comenta que o ERP Habeas Data tem todos os requisitos para se tornar referência no segmento de software empresarial para administração pública porque busca oferecer a tecnologia para facilitar ao administrador público a otimização dos recursos dos municípios, tanto na gestão administrativa quanto com a redução dos investimentos em infraestrutura de TI proporcionada pela computação em nuvem. ‘O caminho para a gestão das cidades passa pelo acesso às novas tecnologias que permitem obter os melhores resultados, com baixo investimento e elevada capacidade de gestão”.

Mais informações:

http://www.reta.com.br

http://www.magicsoftware.com.br