Cinco cuidados infalíveis para manter sua pele sem danos neste verão

São Paulo, 23 de janeiro de 2017 – Cuidar da pele é um ritual de beleza básico que devemos seguir o ano inteiro – sim, nos 365 dias do ano! Mas é no verão que a nossa pele sofre mais e, diferente do inverno, época em que aproveitamos para hidratar e fazer tratamentos estéticos, no verão a tendência é sermos mais displicentes com a saúde da pele. Na praia ou piscina, ao esquecermos de repassar o protetor solar a cada 2 horas, os danos já aparecem: manchas mais evidentes, ressecamento e pele queimada. Será que está tudo bem em deixar a pele “corada”, com a cor do verão?

“É preciso saber que a “cor do verão” não é sinônimo de pele saudável, alerta Dr. Daniel Dziabas, dermatologista consultor da megastore Netfarma. “Relaxar com os cuidados no verão certamente só trará malefícios à pele”.

O que fazer para manter a pele sem danos neste verão? Não é só passar o protetor solar. Confira os cinco cuidados infalíveis que o consultor da Netfarma preparou. São dicas simples e eficazes no cuidado com a sua pele durante o verão. Para bons resultados, o especialista é categórico: é preciso deixar a preguiça de lado e seguir essa rotina de beleza todos os dias, faça sol ou faça chuva! Combinado?

1 – De dentro para fora

A palavra mágica da pele perfeita é hidratação. E ela deve começar de dentro para fora, ou seja: de nada adianta só investir em loções, cremes e óleos corporais se faltar a ingestão de líquidos. É preciso combinar os cuidados. “No verão, por conta das altas temperaturas, perdemos muita água em forma de suor. Então, precisamos repor essa perda”, ensina. Diante disso, abuse da água mineral, dos sucos naturais e da água de coco.

2 – De fora para dentro

Hidratar a superfície da pele é muito importante também. Use os produtos certos para seu tipo de pele. “Os hidratantes formam uma película protetora sobre a superfície da pele, prevenindo a desidratação”, explica. Outra dica valiosa é investir em uma água termal e borrifá-la no rosto pelo menos 3 vezes ao dia. É refrescante, purificante, tem ação calmante e ainda previne o envelhecimento precoce”.

3 – Esfoliação

Renovar a pele e deixar que células mortas abram espaço para células novinhas é outro processo importante no cuidado com a pele. Para isso, tenha o auxílio de um bom esfoliante. Use-o principalmente nas partes mais grossas, como cotovelos, joelhos e pés. Para mãos e rosto, use um produto específico para cada local. Vale lembrar que esse é o único passo que não se deve fazer todo dia. “Faça esfoliações espaçadas, de 15 em 15 dias. Fazer todos os dias pode agredir e machucar a pele”, alerta.

4 – Água fria

A dica vale também para os dias frios, mas no calor é bem mais fácil segui-la: nunca tome banho com água quente. “Isso resseca a pele, pois retira a camada de gordura que serve de proteção natural”, afirma o dermatologista, que é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). Portanto, banhos frios ou mornos e curtos, de 10 a 15 minutos. Nada de ficar horas debaixo do chuveiro porque essa limpeza exagerada também prejudica a pele.

5 – Proteção solar

Use protetor solar todos os dias, em todas as partes do corpo expostas ao sol. “Isso vale mesmo para quem não está na praia. Tem quem use o protetor solar no rosto, mas se esquece do resto. É preciso proteger braços, colo, mãos e pernas”, comenta. A recomendação é que o produto tenha, no mínimo, FPS 30. O ideal é que se tenha um produto específico para o rosto e outro para as demais partes do corpo.

