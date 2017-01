Santander abre amanhã em Goiás 1º escritório comercial exclusivo para agronegócio

São Paulo, 23 – O Banco Santander inaugura nesta terça-feira, 24, em Cristalina (GO), escritório comercial voltado com exclusividade ao agronegócio.

Será o primeiro de 15 a serem abertos no País este ano – além de Cristalina (GO), os municípios de Posse (GO), Naviraí (MS), Balsas (MA), Paragominas (PA), Primavera do Leste (MT), entre outros, terão representação do banco dedicada ao setor. “O Santander quer aumentar sua atuação nas regiões agrícolas do País para estar cada vez mais próximo do produtor rural. Os escritórios são uma forma de chegarmos a localidades onde ainda não estamos presentes com agências”, disse em nota Carlos Aguiar, superintendente executivo de Agronegócios.

Os escritórios comerciais têm estrutura diferentes de agências bancárias, já que não dispõem de caixas. No local haverá um gerente geral, dois gerentes comerciais e um gerente de atendimento.

Em 2016, o total da carteira de crédito do Santander para o agronegócio somou cerca de R$ 40 bilhões, sendo R$ 8,5 bilhões de linhas de repasse e o restante de recursos livres.