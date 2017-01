Encerra hoje a segunda etapa de pré-matrícula para a REME

O horário de atendimento será das 7 horas da manhã até às 17h, sem pausa para almoço

O período de matrículas para novos alunos da Rede Municipal de Ensino (Reme), que começou no dia 17 será encerrado nesta segunda-feira (23) dando início a 3ª etapa. As crianças cadastradas nessa segunda etapa serão designadas para matrícula do dia 25 a 27, sendo que a lista com os alunos designados estará fixada em mural da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) no dia 25/01/2017

O horário de atendimento será das 7 horas da manhã até às 17h, sem pausa para almoço. Haverá três opções de escolas para escolha dos pais e responsáveis, conforme região.

PROCESSO

Os responsáveis deverão comparecer à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Rua Alexandre Costa nº 130 e apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento, comprovante de endereço e transferência ou declaração (este último somente para alunos que irão estudar a partir do 2º ano do ensino fundamental).

O processo de seleção será primeiramente atendendo as crianças que têm necessidades especiais devidamente comprovadas com laudo médico (cadeirante, deficiência auditiva, visual ou deficiência intelectual) e a seguir, obedecendo ao quantitativo de vagas por zoneamento sempre dando prioridade para que o aluno fique o mais próximo possível de sua residência.

No dia 25 os responsáveis deverão comparecer à Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou na escola de sua preferência, aquela escolhida ou indicada no ato do cadastro como a primeira opção para efetivação da matrícula ou verificar a designação para outra. “Os pais terão a vaga garantida por três dias. Lembrando que a matrícula ocorre durante todo o ano letivo”, explicou a secretária municipal de Educação e Cultura, Marcia Célia Medeiros.

VAGAS

Do Pré I e Pré II (crianças acima de 4 anos ) ao 9ª ano o Município atenderá 100% da demanda. Já o berçário (4 meses) até Maternal III (três anos e onze meses completos até 31/03/2017) serão atendidos, inicialmente, 70% da demanda, sendo que gradativamente o atendimento será ampliado.