A Comunicação Corporativa é a campeã

Bons temas empresariais e um bom contato na imprensa é o que move a comunicação corporativa nos dias de hoje. Tem também o release, a nota, o mailing apurado, o melhor momento para falar com determinado jornalista. Mas o mais importante é que o Profissional de Comunicação Corporativa precisa estar atento para imprimir a digital da empresa no meio jornalístico relevante.

O trabalho do profissional de comunicação ou PR precisa ser pensado como o de um bom estrategista de comunicação sempre ligado ao marketing. Somos uma ferramenta atrelada diretamente ao departamento de marketing e precisamos fortalecer sempre esse elo. O PR precisa ser um agente atuante nas decisões de comunicação da empresa, ora com os colaboradores, ora com os interlocutores externos e ora com os clientes. O PR é o porta-voz da empresa na hora de comunicar qualquer evento. O básico nunca deve ser esquecido – comunicar é o ato de tornar comum alguma coisa – e tornar comum uma mensagem corporativa precisa ser totalmente absorvida pelo PR, antes de qualquer coisa, o profissional focado na comunicação da empresa precisa ter o total controle da informação/pauta, para que ele consiga traçar a estratégia assertiva no plano de divulgação do assunto.

Precisamos colocar inteligência em tudo que fazemos, sempre foi assim. Tudo que é feito com inteligência não fica desperdiçado nas gavetas ou esquecido nas caixas de e-mails dos colegas. Quando eu comecei, depois que saí da faculdade, minha primeira pauta era um evento de games em São Paulo. Naquela época eu fazia uma revista de games e o dono da publicação me desafiou – levar imprensa para um evento que começaria em dois dias. Eu não tinha disponível um banco de dados de jornalistas que cobrisse aquela pauta e o que eu fiz foi o beabá. Escrevi um texto, busquei contatos de veículos e sentei ao lado de um fax. Passei a tarde toda, ligando, falando com pauteiros e mandando o fax com a sugestão. Resultado – no dia do evento – os principais jornais deram a agenda, as TVs e as rádios marcaram presença, e dali saiu minha primeira ação bem sucedida em Comunicação Corporativa.

Hoje, eu não tenho fax. Falo com jornalistas do mundo inteiro. Passo minha sugestão via whatsapp, facetime, linkedin e até via email. Mas antes de qualquer sugestão ou modo de comunicação, nosso desafio é pensar estratégias para tornar comum a mensagem corporativa que precisa ser transmitida, mas que, também, possa fazer a diferença na vida das pessoas. Se você quer fazer divulgação de release, cuide-se, você é assessor de imprensa e seus dias estão contados. Mas se você, pobre mortal, profissional que pensa em comunicação 360º e antes de qualquer coisa, busca montar e melhorar a estratégia de comunicação da empresa que atende para ganhar relevância nos veículos de imprensa, ai sim, bem-vindo ao meu planeta, bem-vindo à Comunicação Corporativa, e é isso que a Digital Trix – Inteligência em Relações Públicas pratica há mais de seis anos.

Mônica Ferreira é Diretora de Operações da Digital Trix – Inteligência em Relações Públicas