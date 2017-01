Neymar e Bruna Marquezine poderão noivar após o Carnaval

Casal se reaproximou no fim de 2016

O craque Neymar Junior parece estar mesmo a fim de juntar as escovas de dentes com a atriz Bruna Marquezine. De acordo com o colunista Léo Dias, do jornal O Dia, o jogador planeja noivar logo após o carnaval.

O namoro entre Neymar e Marquezine foi retomado logo após os Jogos Olímpicos. A pedido da atriz, ele teria afastado-se de farras e até de algumas amizades, segundo o colunista.

Todavia, a atriz já teria pedido um tempo para o namorado para assumir a reconciliação e alegou ainda ser jovem para ficar noiva. Será que Bruna vai dizer ‘sim’?