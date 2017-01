Encontro internacional sobre defesa e segurança reunirá especialistas, empresas e autoridades no Rio de Janeiro

Maior e mais importante feira de defesa da América Latina, LAAD Defence & Security apresentará tecnologias, equipamentos e serviços, além de uma programação de seminários para discutir o cenário atual desses setores

Este ano de 2017 será intenso para o setor de Defesa no País. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas entregaram para apreciação e votação do Congresso Nacional, as versões atualizadas da Política Nacional de Defesa (PND), da Estratégia Nacional de Defesa (END) e do Livro Branco da Defesa Nacional. Além disso, o Governo Federal já anunciou, por exemplo, investimentos de R$ 450 milhões no Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron) e o lançamento, em março, do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação (SGDC).

É neste cenário que acontece de 4 a 7 de abril no Riocentro, no Rio de Janeiro, a LAAD Defence & Security 2017, a maior e mais importante feira de defesa e segurança da América Latina. O encontro, que é realizado bienalmente, reúne empresas nacionais e internacionais fornecedoras de equipamentos, serviços e tecnologias para as Forças Armadas e Forças Policiais, além de gestores de segurança de grandes corporações, concessionárias de serviços e infraestrutura crítica.

As mais de 600 marcas expositoras do evento oferecem soluções em áreas como engenharia aeronáutica; engenharia naval; equipamentos pessoais e táticos; munição e armamento; ópticos e optrônicos; consultoria, treinamento e serviços; cyber defence & cyber security; contraterrorismo; transmissão, comunicação e posicionamento; emergência, salvamento e resgate; controle de acesso e vigilância; perícia criminal e forense; veículos; entre outras. No total, o público visitante esperado para o evento é de mais de 37 mil profissionais qualificados.

A LAAD Defence & Security receberá 195 delegações oficiais provenientes de 85 países com destaque para Ministros de Defesa e autoridades de alta patente das Forças Armadas da América Latina, que participam de reuniões com as empresas expositoras e também de encontros bilaterais com autoridades brasileiras.

Outro importante programa da LAAD é o de Segurança Pública, que reúne alguns dos principais colegiados do setor em reuniões de trabalho que acontecem durante o evento. Os órgãos que já confirmaram a realização de encontros durante a feira são: Colégio Nacional de Secretários Estaduais de Segurança Pública (CONSESP), Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares (CNCG-PM/CBM), Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares (LIGABOM), Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC); Conselho Nacional de Dirigentes de Perícia Criminal (PERÍCIA); Polícia Rodoviária Federal (PRF); Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) e Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

“Os setores de defesa e segurança têm trabalhado de forma integrada e utilizam em suas operações as mais modernas soluções e tecnologias disponíveis. Especificamente no Brasil, que representa mais de 40% dos investimentos militares na América Latina, esses setores têm registrado crescimento nos últimos anos, atendendo à demanda por modernização e reaparelhamento das Forças Armadas do Brasil, por meio de projetos estratégicos”, destaca Sergio Jardim, diretor geral da Clarion Events Brasil, organizadora da LAAD Defence & Security.

O credenciamento online para visitar a feira está aberto e pode ser feito gratuitamente, até o dia 1º de abril, através do site www.laadexpo.com.br. Será possível fazer o credenciamento no local do evento, a partir de 4 de abril, mediante o pagamento de ingresso de R$ 100,00.

Seminários – A LAAD Defence & Security proporciona uma ampla programação de conteúdo que fomenta a discussão dos principais temas ligados aos setores, sempre contemplando os aspectos técnicos e estratégicos.

O V Seminário de Defesa abordará temas como: Atuação das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem (GLO); Guerra Híbrida no Contexto Brasileiro; Estratégia para a Implementação de Acordos de Compensação (Offset) nas Aquisições Internacionais; e O Braço Empresarial das Forças Armadas e o Papel da Indústria de Defesa na Economia Globalizada.

No VI Seminário de Segurança, as discussões abrangem: Gestão em Sistema Prisional; O Combate a Grupos Organizados; Inteligência e Contrainteligência no Atual Cenário Sociopolítico; Questões Atuais em Cibersegurança Corporativa; Corrupção e Compliance; A Tecnologia para o Aumento de Eficiência do Trabalho Policial; e Ferramentas de Gestão em Segurança Corporativa.

As inscrições para os seminários são pagas. Mais informações podem ser obtidas através do email inscricoes@laadexpo.com.br.

A LAAD Defence & Security terá, ainda, um outro evento de conteúdo simultâneo à feira, o VIII Simpósio Internacional de Logística Militar que é organizado pelo Ministério da Defesa e exclusivo para oficiais-alunos das escolas militares ligadas às três Forças.

Negócios – A LAAD Defence & Security coloca, também, frente a frente empresas expositoras, visitantes nacionais e internacionais e os principais compradores dos setores segurança e defesa do Brasil e do exterior. O Programa VIP reúne autoridades das áreas de aquisições, compras, logística e suprimentos das Forças Armadas, de órgãos de Segurança Pública e do mercado de Segurança Corporativa e agenda reuniões desses convidados com expositores durante o evento.

Sobre a LAAD Defence & Security – Maior e mais importante feira de defesa e segurança da América Latina, a LAAD Defence & Security chega em 2017 a sua 11ª edição. Reúne bienalmente no Riocentro, no Rio de Janeiro, empresas brasileiras e internacionais especializadas no fornecimento de soluções para as três Forças Armadas e Forças Policiais. Além de exposição interna e externa, o evento conta com programa de conteúdo exclusivo como o Seminário de Defesa LAAD e o Seminário de Segurança LAAD. Na última edição, em 2015, o evento reuniu 642 marcas expositoras de 41 países, 36.250 visitantes de 90 países e 170 delegações oficiais de 74 países.

Clarion Events – Por mais de 65 anos, a Clarion Events dedica-se à promoção e organização de feiras de negócios, eventos e congressos. Reúne aproximadamente 700 mil visitantes e congressistas e 12 mil expositores e patrocinadores em mais de 200 eventos realizados ao redor do mundo. A Clarion Events tem presença global – atua em 12 escritórios em 9 países e está no Brasil desde 2008.

LAAD Defence & Security 2017 – Feira Internacional de Defesa e Segurança

Data: 04 a 07 de abril

Local: Riocentro – Av. Salvador Allende, 6.555 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ

Horário da Exposição: 04 e 06 de Abril – das 10h às 18h e 07 de Abril – das 10h às 17h

