Três sobremesas irresistíveis feitas com churros

Por Thaís Vargas

Chocolate? Sorvete? Doce de leite? Qual sua sobremesa favorita? Se só de ouvir esses nomes você já fica em dúvida e com água na boca, imagine depois de conhecer três sobremesas simplesmente irresistíveis que unem esses ingredientes a delícia mais queridinha do momento, o churro.

Para satisfazer sua curiosidade e te deixar só com um pouquinho de vontade, separei as TOP 03 opções mais pedidas na Loucos por Churros. Confira! Tem para todos os gostos!

Churros gourmet recheados – crocantes, sequinhos e com recheio caprichado, os churros gourmet são a aposta certeira de quem gosta de tradição, mas com um pouquinho de ousadia. Mesmo com grande variedade de sabores, entre os favoritos estão Doce de leite, Nutella e Mousse de Limão. Difícil é resistir e escolher um só!

Mini churros – para quem não abre mão dos prazeres proporcionados por uma deliciosa sobremesa, mas também não quer abusar nas calorias, os mini churros são uma excelente opção.

Churros gelados – perfeitos para os dias mais quentes, a combinação entre churros e sorvete não poderia ser melhor. Como resistir a união de churros quentinhos e crocantes mergulhados num delicioso sorvete?

Agora, se você já está desejando descobrir qual a sua preferida, só mesmo experimentando pra saber. Eu sou suspeita para falar, mas a recompensa vem logo na primeira mordida! Muito mais do que doce de leite e chocolate, nossas combinações visam proporcionar novas experiências ao paladar. Então, o que você está esperando para deixar seu dia ainda mais gostoso?

Sobre a Loucos Por Churros

http://loucosporchurros.com.br/ (41) 3015 3215

A Loucos por Churros foi fundada em 2015 por duas empresárias paranaenses que se uniram para criar uma empresa líder no mercado de churros gourmet. A receita do sucesso se deve a uma massa exclusiva desenvolvida pelas criadoras da marca, que não tardou a encantar o grande público. A união de gestão qualificada, indulgência e sabor, fez com que a marca conquistasse o mercado. Em um ano de operação, a franquia já conta com dezenove unidades e milhares de consumidores fiéis pelo Brasil.

Fonte: InforMidia Comunicação