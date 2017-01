Profissionais de saúde podem se inscrever para curso de Hipnose Prática

Evento ocorrerá nos dias 04 e 05 de fevereiro, em Salvador

Membro da International Hypnosis Association, José Elísio, estará em Salvador nos dias 04 e 05 de fevereiro para ministrar curso sobre Hipnose Prática, técnica reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como forma eficaz para tratamentos médicos e terapêuticos. A capacitação é voltada para profissionais da área da saúde, como psicólogos e psiquiatras, dentre outras pessoas interessadas pela temática.

O objetivo desse curso é ensinar e demonstrar cada etapa que envolve o funcionamento da hipnose, preparando os alunos para utilizá-la nos mais diversos contextos. “A hipnose é hoje umas das mais rápidas e eficientes ferramentas terapêuticas utilizadas por médicos, dentistas, psicólogos e fisioterapeutas em todo mundo”, afirmou o especialista.

Através do curso, ainda de acordo com ele, o aluno sairá apto para induzir uma pessoa ao transe de forma rápida e segura. Serão abordados temas como: conceitos e mitos sobre a hipnose e suas aplicações, testes de suscetibilidade, técnicas de indução rápida, introdução a hipnose clínica, dentre outros. O curso é promovido pelo NitidaMente Instituto – centro especializado em atendimento nas áreas de hipnose e psicanálise.

INSCRIÇÕES

Para participar do curso e saber mais informações, basta se inscrever através do site ‘www.nitidamente.com’ e/ou pelos telefones (71) 4101-2016 / 98519-2326 (WhatsApp). O curso, que tem duração de 17h, ocorrerá na própria sede do NitidaMente: CEO Salvador Shopping, sala 2404, Torre Londres. As aulas acontecem das 8h Às 17h30.

Fonte: Lume Comunicação