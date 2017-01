Debutante na Liga Nacional de Futsal, Joaçaba conta com a experiência do fixo Willian Peru

Um dos destaques do Floripa Futsal na temporada passada, Willian Peru é o mais novo reforço do Joaçaba, clube do Meio-Oeste de Santa Catarina. O fixo, que foi campeão com o time de Florianópolis na edição passada do Estadual e também se destacou na Liga Nacional, chega agora para somar no grupo joaçabense.

– O ano passado, sem dúvidas, ficará marcado. Apesar de todas as dificuldades, fizemos um ano sensacional pelo Floripa Futsal. Conseguimos o título estadual após vários anos, já na Liga chegamos longe, nas quartas de final, eliminamos o Carlos Barbosa, coisa que pouca gente acreditava. Com essa campanha consegui também despertar novos olhares no âmbito nacional e hoje represento o Joaçaba, onde quero fazer história e ganhar títulos, comenta o jogador.

O elenco do Joaçaba Futsal iniciou a pré-temporada no último domingo (15), quando os jogadores foram apresentados no ginásio da AABB e realizaram avaliações físicas. No período da tarde os atletas treinaram, mas foi na parte da noite que os jogadores participaram de um jantar com a diretoria e a comissão técnica para conhecer o projeto 2017.

– O jantar foi bem legal, serviu para conhecermos a diretoria, que demonstrou imenso prazer em disputar uma Liga Nacional. Apesar de estar na primeira semana de treinamento já consigo ver o profissionalismo e o comprometimento de cada membro da comissão. Pra mim é um prazer compor um elenco tão bem estruturado assim, completa o fixo do Joaçaba.

Essa é a primeira vez que o Joaçaba Futsal disputa a Liga Nacional, que nesta edição volta a contar com 20 clubes – com participação de seis times catarinenses. A primeira fase da competição está prevista para acontecer dia 31 de março, quando o time do meio-oeste enfrenta o Atlântico de Erechim, em casa.

– Estamos trabalhando forte com objetivo de causar uma boa impressão no cenário nacional e também no estadual. Assim como em todas as equipes que passei não vai faltar empenho. Buscarei de todas as formas os títulos que formos disputar, sabemos que os campeonatos são muito disputados, cheios de equipes capacitadas, mas vamos impor nosso ritmo pra chegar longe, finaliza o atleta.

Na terça-feira (24), ás 20h, acontece o evento que lança oficialmente a participação do Joaçaba Futsal na Liga Nacional. A cerimônia vai ocorrer no Auditório Jurídico da Universidade Oeste de Santa Catarina (Unoesc).

