Está aberto período de matrícula para novos integrantes dos Programas Sociais de Três Lagoas

A Secretaria Municipal de Assistência Social está com matrículas abertas para novos integrantes dos Programas Sociais disponibilizados no Município de Três Lagoas. O período será encerrado no dia 13 de fevereiro, data em que se iniciam as atividades nos Programas.

Vale lembrar que o Centro de Referência Especializado em Assistência Social e Educação (CRASE “Coração de Mãe), realiza matrículas e rematrículas durante todo o ano, devido a sua capacidade de atendimento. Além disso, as crianças e adolescentes matriculados na instituição têm direito a transporte para todas as localidades do Município.

COMO FAZER

As famílias interessadas deverão procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de sua região para a realização da matrícula e rematrícula. Após analise técnica, será entregue o encaminhamento ao Programa Social de seu território e interesse.

CRAS

No município, atualmente, estão à disposição seis CRAS, são eles: CRAS Ana Maria Moreira, CRAS Amélia Jorge de Oliveira, CRAS Interlagos, CRAS São João, CRAS Ruth Filgueiras e CRAS Vila Piloto.

PROGRAMAS

Hoje os seguintes programas sociais têm vinculo com a Secretaria Municipal de Assistência Social: Bombeiros do Amanhã; Pelotão Mirim; Patrulha Florestinha; Patrulha Mirim de Educação no Trânsito; CRASE “Coração de Mãe e Banda Marcial “Cristo Redentor”.

Fonte: Ascom/PTL’s