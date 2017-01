Diretor da Academia Polisport conta a história profissional da atleta e Coach Milena Klein

Superação e bagagem esportiva fazem relação com aspectos da rotina organizacional a serem desenvolvidos.

Milnena Klein é Coach de Gestão Corporativa, tendo como diferencial a bagagem do esporte e da história de superação que envolveu o diagnóstico de um diabetes precoce e um acidente. A profissional cresce no mercado transportando cada aprendizado que absorve na vida e também como atleta às rotinas organizacionais que desenvolvem líderes e gestores para o mercado.

Jovem, alcançou o primeiro grande degrau da carreira organizacional cedo, com 23 anos, quando assumiu a coordenadoria da Academia Polisport, em Canoas (RS). O sucesso foi alcançado já pelos estudos em gestão relacionados na prática com a experiência de vida da campeã.

Daniel Peraça, Sócio e Coordenador geral da Academia Polisport, diz que Milena chegou na empresa indicada por um colega de faculdade. “Este colega, o Ricardo, me disse: tem uma menina muita boa de natação, se não me engano, ela é monitora da cadeira de natação. Ela nada bem, é pilhada, corre, está sempre com a adrenalina a mil. Como o Ricardo é um cara no qual eu tenho muita confiança, eu resolvi chamar a Milena, e realmente ela chegou aqui ainda uma menina, bem moleca, com muito gás, pilhada. Isso já faz 7 anos, e eu vi nela muito potencial, vontade de aprender”, lembra.

Daniel explica que naquela época, em 2010, Milena Klein já falava em ler artigos, estudar mais, fazer pós-graduação. E completa: “para quem trabalha com educação física, algumas coisas são importantes, como ter bom humor, disposição, ter vontade, passar uma vibe boa. Eu nem lembro se conversamos muito, mas eu já contratei”.

Na gestão, Daniel revela que outro diferencial, e que vem consagrando o sucesso da atuação da profissional como coach organizacional, é o “sangue nos olhos” característico de Milena. Às vezes, conta, ela chegava no trabalho com muitas ideias na cabeça. “Eu acho isso muito positivo. Hoje ela está mais madura, mais ponderada”, avalia.

“Porque a Milena é diferenciada como pessoa, mas principalmente em relação a pessoas da nossa área. Infelizmente na educação física, os profissionais tendem a ser limitados, apenas dão aulas e ponto, e a Milena é ao contrário disso, ela sempre pensou em fazer algo mais, algo melhor, levar os alunos para almoçar fora, fazer um chá, uma aula especial. A Milena sempre teve um empreendedorismo, uma visão de gestora, então eu a convidei para ser a minha coordenadora auxiliar”, lembra Daniel. A veia empreendedora da coach aliada ao esporte fez a sua gestão na Academia Polisport alavancar números muitos bons para a empresa, de acordo com a visão do diretor.

Daniel destaca dois momentos interessantes da história da Milena. O primeiro foi o acidente que ela sofreu, muito complicado. “A Milena precisou passar três meses se recuperando e nós ficamos extremamente preocupados. Vimos o sofrimento dela, mas também a garra de querer melhorar. Antes mesmo dela saber que estava com a coluna fraturada, ela veio trabalhar, ou seja, ela ficou de uma semana a dez dias dando aula na base de analgésicos. Ela é muito guerreira, qualquer pessoa no lugar dela teria ido direto para a emergência, e a superação dela para se recuperar foi sensacional”, conta.

Outro momento foi quando o marido da Milena, o Vitor, também sofreu um acidente, foi mais pesado ainda na avaliação de Daniel. “Nós vimos que a Milena tinha uma força enorme, era com algo que ela não tinha poder, ou seja. Quando ela se machucou, ela dependia somente dela, mas quando o Vitor se acidentou, e foi um acidente horrível, todos nós ficamos muito assustados. Eu lembro de Milena mandando as fotos do acidente, o carro ficou todo amassado. Foi aí que vimos uma Milena ´nua´, porque ela não tinha como fazer algo a não ser se agarrar na fé dela que é enorme. Mas ela não tinha domínio sobre a situação e eu vi que foi muito complicado. Eu pessoalmente, pela minha experiência de vida, da área da saúde e da fisiologia, acredito que o Vitor só está conosco hoje pela fé da galera, da Milena e da família. Porque se for observar pela regra, pela medicina, não faz sentido. No mínimo ele acabaria em estado vegetativo. Então eu acho que foi uma barra, mas foi mais um momento que eu tive a certeza que a Milena é uma menina especial, que ela tem uma família especial, ela tem um propósito especial”, conta com emoção.

Daniel finaliza o depoimento, comentando que Milena faz com que as pessoas se unam ao redor dela, sendo muito agregadora. Esses dois momentos que ela passou enquanto esteve com a gente deram a total certeza a ele de que a escolha pela coordenadora foi correta no momento da contratação. “A Milena é diferenciada, ela tem um propósito, ela tem garra para correr atrás. E como Coach, é fera, porque ela tem garra, tem sangue nos olhos, tem fé, acredita e eu acho que vai dar muito certo e ela vai voar cada vez mais alto”, conclui.

