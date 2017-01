INSCRIÇÕES PARA A PÓS-GRADUAÇÃO EM REPRODUÇÃO ASSISTIDA ESTÃO ABERTAS

Curso oferece amplo embasamento teórico e prático para os médicos interessados em atuar na área

Nos últimos anos, o número de casais que procuram a Reprodução Assistida vem aumentando no Brasil. Uma das razões para esse crescimento são os avanços da ciência nesse campo. Frente ao desafio de constante atualização e capacitação sobre essas novas técnicas, o Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa (IEP/HSL) oferece a pós-graduação em Reprodução Assistida.

O curso, segundo o Prof. Dr. Carlos Alberto Petta, um dos coordenadores, tem uma intensa atividade prática, além de grande embasamento teórico, dando aos médicos que almejam atuar na área de medicina reprodutiva um amplo conhecimento. “Com foco na individualização dos casos, o curso apresenta discussões reais de casais atendidos no dia a dia dos serviços especializados e de referência em reprodução assistida do País”, destaca o médico.

O programa também aborda os temas mais importantes da Reprodução Assistida, expondo as diversas formas de tratamento da infertilidade. O programa é organizado de forma modular para que o participante tenha contato com as técnicas de forma gradual, progressiva e duradoura. Inclui simulações práticas que antecipam as situações encontradas no exercício da profissão.

Um dos diferenciais do curso é a possibilidade de o aluno acompanhar o dia a dia clínico, laboratorial e de gestão do Centro de Reprodução Humana do Hospital Sírio-Libanês, interagindo continuamente com alguns dos mais renomados especialistas da área.

Outro diferencial é o formato. Com duração de nove meses, o curso tem uma semana de imersão científica e prática a cada dois meses, permitindo ao aluno interagir de forma integral e evolutiva em todo o processo da reprodução assistida.

Além do Prof. Dr. Carlos Alberto Petta, o curso também é coordenado pelos Profs. Drs. Mauricio Simões Abrão e Dr. João Antonio Dias Jr.

Serviço

Evento: Pós-graduação em Reprodução Assistida

Inscrições: Até 15/02/2017

Local: Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa

Endereço: Rua Professor Daher Cutait, 69 – São Paulo-SP

Informações: https://iep.hospitalsiriolibanes.org.br/web/iep/home

Fonte: Wn&P Comunicação