UPL Brasil participa do Bela$afra no PR

Companhia expõe portfólio direcionado ao cultivo de soja e milho

Levando produtos de seu portfólio de fungicidas e inseticidas, a UPL estará presente na feira que será realizada entre os dias 31 de janeiro e 03 de fevereiro na cidade de Cambé/PR. O evento tem como objetivo levar ao produtor rural as mais novas tecnologias e informações para que maximizem sua produtividade.

Para Marcelo Figueira, gerente comercial da UPL, “participar de eventos como este, nos dá a oportunidade de reforçar a importância de um manejo com qualidade e responsabilidade”. O foco da empresa de defensivos será a categoria de fungicida protetor, na qual é pioneira e, para isso, levará aos stands os produtos Unizeb Gold, com potencial multisitio e o Unizeb Glory que, além da ação na ferrugem na soja, possui um controle exemplar na mancha-branca do milho. Além da linha de fungicidas, a UPL levará o inseticida Perito com foco na sojicultora.

“Momentos como este, em que entramos em contato com o produtor rural, são de extrema importância para mostrar o comprometimento e preocupação da marca com o campo e os profissionais que nele atuam. Mais importante do que reforçar a imagem da UPL, é entender as necessidades dessas pessoas no que diz respeito à manutenção do campo para que possamos atendê-las com maior eficácia” finaliza o gerente comercial.

Serviço

Local: Arejo Buffet

Data: 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2017

Endereço: Rodovia Celso Garcia Cid, KM 92 PR 445 | Cambé/PR

Horário: 9h – 22h

www.belasafra.com

SOBRE A UPL

Com mais de 10 anos de atuação no Brasil, a indiana UPL é uma empresa global que traz soluções inovadoras e sustentáveis em proteção e nutrição de cultivos para o agricultor. Fundada em 1969, a companhia atua hoje em mais de 86 países com 27 fábricas que desenvolvem, fabricam, formulam e comercializam produtos da mais alta qualidade, segurança e tecnologia. Com mais de 28 aquisições nos 11 últimos anos, a empresa está entre as 10 maiores empresas mundiais do segmento com faturamento de mais de US$ 2 bilhões e ações na Bolsa de Mumbai. Por meio de novas formulações e produtos, equipe profissionalizada, pesquisas e expansão de portfólio, conta com forte presença nos mercados de soja, milho, cana-de-açúcar, arroz, café, citros, algodão, pastagem e hortifruti.

Fonte: Teia Editorial