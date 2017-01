Nextel lança serviço 4G em São Paulo e pretende repetir sucesso do Rio de Janeiro

Tecnologia estará disponível na capital e Grande São Paulo; no RJ a operadora conquistou quase 20% do mercado 4G em pouco mais de dois anos

São Paulo, 24 de janeiro de 2017 – A Nextel inicia a partir de janeiro as operações com a rede 4G na Grande São Paulo, incluindo capital, na qual os usuários terão à disposição uma velocidade até dez vezes mais rápida, além de uma conexão constante e segura, característica da rede da operadora.

Para o lançamento, a Nextel usará antenas modernas que possuem o sistema MIMO 4×4, que através de retransmissão, proporciona maior velocidade, com o download podendo atingir a velocidades de 226 Mbps e upload 56 Mbps para aparelhos compatíveis.

Além da cobertura Outdoor, a Nextel priorizou para o lançamento do 4G locais com grandes concentrações de clientes, tais como shoppings, estádios e aeroportos.

“Com isso, nossa rede está preparada para receber as próximas gerações de aparelhos celulares que serão comercializados no Brasil e proporcionarão uma maior velocidade de navegação aos usuários”, explica Jorge Braga, COO da Nextel.

De acordo com o executivo, cerca de 425 mil clientes da Nextel que estão na região de lançamento e possuem aparelhos compatíveis poderão acessar a rede 4G de imediato.

“Colocar o 4G à disposição em São Paulo mostra o compromisso da Nextel com nossos clientes e a continuidade da nossa estratégia de qualidade na prestação dos serviços e de transparência na entrega dos produtos, de forma a consolidar a Nextel entre os principais players no segmento pós-pago”, afirma Braga.

O 4G da Nextel opera na frequência de 1,8 GHz, espectro que tem a vantagem de permitir um alcance maior de sinal por torre em comparação com a frequência de 2,5 GHz, utilizada pelas demais operadoras. Essa característica permite a instalação de menos antenas para a transmissão do sinal, gerando um menor custo operacional e maior penetração para atendimento Indoor.

A frequência de 1,8 GHz é também a mais utilizada no mundo e está presente em cerca de 50% das implantações de acordo com a GMSA (Global Mobile Supliers Association), associação de fornecedores de redes móveis.

O cronograma está dividido em duas fases e prevê um total de 917 sites, que cobrirão 88% da região da Grande São Paulo. A rede 4G da Nextel utilizará largura de banda de 15Mhz, maior banda disponível para uso em frequência baixa, que proporciona maior capacidade e velocidade para o sistema e, consequentemente, para os clientes da operadora.

A empresa passa a oferecer a tecnologia 4G em São Paulo um ano após o arrematar a faixa por R$ 455 milhões em leilão realizado pela Anatel. Segundo o COO da companhia, o objetivo é aumentar a base de clientes seguindo o mesmo sucesso do Rio de Janeiro. Lá, quase 90% dos clientes da operadora já são clientes 4G e a Nextel é a terceira maior operadora da tecnologia com quase 20% de Market share.

“Resumindo estamos disponibilizando a mais nova tecnologia do mercado, na rede de melhor qualidade segundo as medições da Anatel, com o melhor serviço de atendimento móvel segundo a pesquisa Estadão Melhores Serviços, também para os usuários do Nextel Happy, a mais disruptiva plataforma digital de telefonia no Brasil. Então, esperamos obter no mínimo os mesmos resultados que temos conseguido no Rio. Este lançamento consolida definitivamente nosso posicionamento como player mais inovador e diferenciado na indústria de telefonia móvel”, finaliza Braga.

