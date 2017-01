2º BPM: Policiais Militares de Brasilândia prendem jovem por Tráfico de Drogas

Brasilândia, (MS) – No último domingo (22/01), por volta das 17h20min, Policiais Militares prenderam um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas.

A guarnição estava em rondas pelo Bairro Flávio Derzi quando visualizaram um indivíduo em atitude suspeita que ficou bem apreensivo com a presença da viatura. Um dos policiais notou quando o mesmo jogou algo ao solo e tentou fugir, mais o jovem foi abordado pela guarnição, no qual encontraram com o suspeito três porções contendo 84 pedras de substância análoga ao Crack mais a quantia de R$ 112,00 reais. Ao ser indagado relatou que fazia o serviço de entrega e venda de entorpecentes para sua prima.

Diante do fato o adolescente foi encaminhado juntamente com a droga apreendida e com a presença do Conselho Tutelar para a Delegacia da Polícia Civil para as providencias cabíveis.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM