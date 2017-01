Viagens corporativas mais baratas e práticas com sistema lançado pela Intercan

Serviço de viagens corporativas, antes restrito a grandes organizações, agora está acessível também para pequenas e médias empresas

Utilizar um sistema corporativo para reserva de viagens traz uma série de vantagens para as empresas: redução no custo de compra das passagens aéreas, das diárias de hotéis e de aluguel de carros, maior facilidade e agilidade no fluxo de trabalho e melhor controle do total de gastos efetuados pelo pessoal interno.

Mas, até agora, somente empresas de grande porte, com um volume expressivo de viagens a trabalho, podiam se beneficiar desse sistema.

Com uma proposta estratégica inovadora, a Intercan Turismo Corporativo está mudando a realidade desse mercado, oferecendo uma plataforma de gerenciamento de viagens que permite o acesso a essas vantagens também para empresas de pequeno e médio porte.

“É claro que os benefícios vão sendo progressivos em função do volume de passagens adquiridas e reservas efetuadas pela empresa”, diz Fabrício Gabrielli, Gestor de Novos Negócios da Intercan. “Mas com a nossa plataforma o limite mínimo de compras é acessível para empresas de qualquer porte. Mesmo uma empresa que compre apenas cinco passagens aéreas por mês, por exemplo, pode usar o sistema, usufruindo de todos os benefícios”.

No mercado corporativo de viagens, as tarifas são diferenciadas, dependendo da quantidade adquirida e do método de pagamento escolhido. Em função do grande volume total de negócios gerado e movimentado por meio da plataforma, é possível obter preços mais competitivos junto às companhias aéreas, hotéis e locadoras de veículos, sendo que essas vantagens acabam sendo distribuídas, beneficiando todos os usuários.

Gerenciamento e controle

Empresas menores costumam utilizar agências convencionais de viagens ou plataformas de reservas disponíveis na internet para usuários particulares.

Mesmo entre as grandes empresas, existem muitas que desconhecem o uso de plataformas corporativas para essa finalidade e, por isso, ainda utilizam os sistemas convencionais.

“O profissional da empresa responsável por realizar as reservas liga para a agência de viagens ou envia um e-mail. Então, precisa esperar por uma resposta da agência, para depois passar por todo o processo burocrático interno de aprovações, para finalmente confirmar a solicitação e fechar o pedido. Isso pode levar horas ou mesmo dias. Ou então utiliza algum site da internet que não é adequado às exigências corporativas”, diz Fabrício Gabrielli.

“O que a Intercan oferece vai muito além de uma plataforma online (self-booking)”, ele esclarece. “Trata-se de um sistema completo de gerenciamento de viagens, que proporciona redução de custos, otimização do fluxo de trabalho e melhor controle”.

O sistema da Intercan é customizado, atendendo às necessidades e ao perfil de consumo de viagens de cada organização.

Todos os parâmetros definidos pela empresa são previamente inseridos na plataforma: quantidade de viagens que os funcionários podem realizar, custos, localização geográfica, companhias aéreas de preferência, etc. Isso significa que, se for do interesse da companhia, os usuários só poderão executar compra de passagens ou reservas dentro dos limites pré-estabelecidos.

O sistema está disponível durante 24 horas por dia e comporta o uso simultâneo por vários usuários.

Cabe então à empresa definir quais serão os usuários cadastrados e em que horários poderão ter acesso, de forma a atender às suas próprias políticas e regulamentos e à legislação trabalhista.

A empresa também decide se o acesso será restrito aos equipamentos de sua rede interna ou se será permitido o uso externo (home office, por exemplo) para usuários cadastrados.

Essas funcionalidades tornam eletrônico e automatizado o processo interno de aprovação e acompanhamento de cada transação efetuada e facilitam que a diretoria, gerência e supervisão controlem os gastos e o volume de viagens, uma vez que a própria plataforma oferece dados consolidados para análise, no período de tempo desejado (semanal, quinzenal, mensal, etc.).

É possível também extrair esses dados e inseri-los no sistema de gestão já utilizado pela empresa, para a geração de informações e relatórios de acordo com as normas, procedimentos e padrões internos.

A customização inclui também o visual da plataforma, que pode ser personalizado com o logotipo e as cores da empresa.



Instalação e treinamento

Para utilizar o sistema de gerenciamento de viagens da Intercan, basta ter um computador ou notebook conectado à internet, com um navegador atualizado.

“Não é necessário qualquer equipamento especial ou manutenções periódicas. Todas as atualizações feitas na plataforma online já ficam automaticamente disponíveis para os usuários”, explica Fabrício.

O processo de instalação do sistema é todo executado por profissionais especialistas da Intercan, que conta inclusive com um serviço de atendimento 24 horas, caso o cliente precise desse tipo de suporte.

Apesar do uso da plataforma ser bastante amigável e intuitivo, a Intercan oferece também treinamento para os usuários.

Sobre a Intercan

A Intercan Turismo Corporativo é uma empresa que oferece soluções completas para o gerenciamento de viagens corporativas: plataforma online (self-booking) para compra de passagens aéreas, reserva de hotéis e aluguel de veículos, para viajantes individuais ou grupos, em qualquer parte do mundo, customizada para atender às necessidades e perfil de cada organização e sistema para otimização do fluxo de trabalho e análise e controle de dados e informações relativos a essas atividades.

Fonte: CnxPress Comunicação