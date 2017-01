Governo de Andradina recebe inscrições para Bolsa de Estudos

Andradina/SP

O Governo de Andradina recebe inscrições para concessão de Bolsa de Estudos a estudantes de cursos técnicos profissionalizantes, tecnológicos e superiores.

As inscrições vão até o dia 24 de fevereiro e devem ser feitas na Secretaria de Promoção e Assistência Social localizada na Rua Humberto de Campos, n° 229, das 8h às 14h. O telefone é (18) 3722 7259.

Na Secretaria será feito o cadastro do curso e estudo socioeconômico do estudante. Entre a relação de documentos além de cópias do RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante de moradia (IPTU, contrato de aluguel ou prestação de financiamento) de residência (energia elétrica, água ou telefone) e também deve constar os comprovantes de rendimento pessoal de todos que moram na casa (holerite atualizado).

Tem direito ao beneficio estudantes que se enquadre na triagem socioeconômica de acordo com lei municipal. A não apresentação dos documentos solicitados poderá ocasionar o indeferimento do pedido.

Foto: Secretaria_Promoção – Crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

Legenda: As inscrições vão até o dia 24 de fevereiro e devem ser feitas na Secretaria de Promoção Social das 8h às 14h/Secom’s