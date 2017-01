Maria Brasileira amplia atuação no Rio Grande do Sul

Empresa fundada em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, inaugura unidade em Caxias do Sul, totalizando 160 lojas espalhadas pelo país

Fundada em 2012 na cidade de São José do Rio Preto, localizada no interior de São Paulo, a Maria Brasileira está em plena expansão pelo Sul do país, em janeiro, a empresa atingiu a marca de sete unidades no estado do Rio Grande do Sul. A rede de franquias especializada em multisserviços, pretende fechar o ano com 180 lojas pelo país.

“A inauguração em Caxias do Sul é o pontapé para a expansão da Maria Brasileira pela região. A cidade é um polo empresarial que oferece muitas possibilidades, principalmente com as empresas, na contratação de profissionais terceirizados”, comenta Felipe Buranello, sócio – fundador da Maria Brasileira, sobre os serviços de limpeza e zeladoria que podem ser contratados pelas empresas como uma simples prestação de serviço.

O momento é favorável para empresas como a Maria Brasileira pois, segundo pesquisa da ABF– Associação Brasileira de Franchising, o segmento de negócios e serviços cresceu 7% no 3º trimestre de 2016. O que mostra um aquecimento do mercado, também sentido pela rede, que no decorrer de 2016 registrou um aumento de 20% no seu número de unidades.

A empresa também oferece serviços de limpeza residenciais, inclusive de pós-obra, pet sitter, cozinheira, cuidador de idosos e crianças, entre outros, além do bom vizinho, serviço no qual um profissional cuida da casa da pessoa durante viagens.

“Estudamos o mercado do Rio Grande do Sul para atender as exigências do público gaúcho. Além de contratos empresariais, ele oferece grande espaço para nossos outros serviços. Em Porto Alegre, por exemplo, conquistamos bons resultados e fidelizamos clientescom os serviços de limpeza residencial e comercial”, finaliza Buranello.

Maria Brasileira Caxias do Sul – Jardim América

Endereço: Avenida Júlio de Castilhos, 1051 – Nossa Senhora de Lourdes – sala 72 – Edificio Centro Profissional Julio de Castilhos

Fone: (54) 3533-5102

Sobre Maria Brasileira

A Maria Brasileira é uma rede de franquias, nascida em São José do Rio Preto, e especializada em serviços de limpeza e cuidados domésticos e comerciais, desde 2012.

Presente em 23 estados, a franqueadora possui 160 unidades, sendo uma própria e 159 franquias.Em 2016, a rede registrou um crescimento de 20% em volume de unidades, com uma média de 30 mil atendimentos ao mês. A expectativa é de fechar 2017 com 180 unidades.

Fonte: Passo Avanti Comunicação