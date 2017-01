Search Optics vence Google Channel Sales Mobile Champion Award of North America

Pela segunda vez consecutiva, agência de marketing digital ganha premiação que aponta as empresas com melhores resultados em campanhas digitais

A Search Optics, uma das principais agências de marketing digital no mundo com experiência no mercado automotivo, foi vencedora do Prêmio Google Channel Sales Mobile Champion Award of North America de 2016. Este é o segundo ano consecutivo em que a Search Optics conquista o título da premiação promovida pelo Google, em reconhecimento à sua experiência e resultados em campanhas em marketing mobile.

O prêmio de Campeão Mobile do Google é apresentado anualmente à empresa que gera os mais altos níveis de resultados reais em uma série de métricas de qualidade, conforme determinado pelo Google. Ao vencer o prêmio de 2016, a Search Optics demonstra sua performance em estratégias em dispositivos móveis, suas tecnologia, serviços e ações que influenciam o sucesso de seus clientes ao redor do mundo.

“Este prêmio representa uma grande vitória para nossa equipe. Não só por vir do Google, mas também por ser um reflexo do esforço e resultados excepcionais que oferecemos aos nossos clientes, desde as taxas de cliques às exibições de vídeo, visitas a sites, buscas, leads de vendas, etc. Para um mercado em constante mudança como o de hoje, todos esses resultados são cada vez mais impulsionados por estratégias de mobile-first “, declara o CEO da Search Optics nos EUA, David Ponn.

Como um exemplo do que a Search Optics fez para se tornar a atual campeã mobile, no início deste ano, a agência trabalhou com um fabricante automotivo para implementar e converter sites de concessionárias para uma plataforma mobile-first, ao mesmo tempo em que implementou ações e busca paga, hiperlocal e campanhas de mídia programática, a qual envolvia publicidade em vídeo e display.

“O impacto de nossos esforços na publicidade de forma eficaz foi surpreendente. Essas audiências expostas às campanhas de marketing digital da Search Optics tiveram três vezes mais chances de visitar o site de uma concessionária do que aqueles potenciais compradores que não foram expostos”, afirma Ponn.

No Brasil desde 2015, a Search Optics é liderada por Eduardo Cortez, que se uniu a empresa em 2015 para comandar o escritório brasileiro da multinacional e continuar a expansão dos negócios internacionais na América Latina. Cortez trabalha na sede da Search Optics em São Paulo e trata diretamente com o time executivo no desenvolvimento de oportunidades estratégicas com montadoras e marcas nacionais da região.

Com base nos seus serviços mobile e em sua experiência, a Search Optics continua liderando a indústria de marketing digital automotivo com mais de 1.000 colaboradores certificados pelo Google. Além disso, em 2016 a empresa apresentou novos avanços para a Blueprint Platform®, plataforma proprietária de website totalmente responsiva que permite às empresas adotarem uma abordagem mobile em seus sites. Ao oferecer uma experiência móvel totalmente imersiva, que fornece aos compradores de automóveis conteúdo relevante durante todas as fases da compra, concessionários automotivos e fabricantes podem melhorar drasticamente o engajamento dos clientes e gerar melhores leads.

Sobre a Search Optics

A Search Optics é uma empresa de marketing digital especializada em soluções integradas personalizadas, com ênfase no mercado automotivo. A empresa utiliza uma combinação rara de tecnologias de ponta com interação humana para transformar o tráfego virtual em resultados mensuráveis. A Search Optics foi fundada em 1998, e tem escritórios em San Diego, Detroit, Orange County, nos Estados Unidos, Toronto e Montreal, no Canadá, Sydney, na Austrália e São Paulo, no Brasil, assim como locais de campo nos principais mercados em todo os EUA e Canadá.

