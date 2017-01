Rogéria detalha única experiência sexual que teve com uma mulher: “Não foi bom”

Nesta terça-feira (10), o ‘Luciana By Night’ recebe uma das personagens mais irreverentes do cenário artístico brasileiro: Rogéria. Sem papas na língua, a ex-vedete fala sobre o lançamento de sua biografia “Rogéria – Uma mulher e mais um pouco” e destaca o papel da mãe ao longo de sua trajetória. “Esse problema [vestir-se como mulher] nunca existiu na minha casa. Para começar, eu tive a maior mãe do mundo, que me deu tudo e dizia: ‘nunca se importe com nada'”, relembra ela, que ainda confessa ter tomado leite materno aos 15 anos. “Quando minha mãe teve o terceiro filho, ela tinha muito leite. E quando você confia na mãe, é uma coisa espetacular. Ela tirava um copo [de leite] e meu irmão não aguentava tomar. Eu tomava e pensava assim: isso um antídoto que ela está me dando, para me proteger de qualquer coisa”.

Batizada “Astolfo Barroso Pinto”, a artista de 73 anos afirma não ter intenção de esconder o verdadeiro nome. “Tenho muito orgulho. Sou a favor de tudo, me deixem ser Rogéria Astolfo!”, dispara ela, que, na infância, enfrentava as provocações dos colegas “com as próprias mãos”: “Eu era o bullying!”.

Com mais de 50 anos de carreira e envolvimento em diversas polêmicas, Rogéria revela ter vivido um grande amor, que chegou a morar na casa de sua mãe. “[O grande amor] durou seis anos. Ele me disse: ‘ou eu ou o showbusiness’. E eu [escolhi o] showbusiness”. Ela ainda detalha a única experiência sexual que teve com uma mulher. “Não [foi bom] porque não rolou, mas foi legal porque hoje eu chego perto das meninas, das senhoras, e elas me perguntam; ‘esse peito está errado, Rogéria? E aqui?’. Eu teria pavor que alguma mulher pensasse que sou bissexual e estava tocando nela com segundas intenções”.

Ainda na atração, a atriz revive papeis de divas do cinema e destaca o prazer de ter iniciado a carreira como maquiadora de grandes estrelas, entre elas, Fernanda Montenegro. “A Fernanda [Montenegro] me falou uma coisa seríssima. Eu estava fazendo a maquiagem dela e disse que gostaria de ir para o palco. Ela disse ‘você pode ir para o palco’. E eu disse: ‘de calça não vou’. Então ela falou: ‘arte independe de sexo, você só tem que ter talento e vocação'”, recorda Rogéria.

A entrevista completa vai ao ar no ‘Luciana By Night’ desta terça-feira (24), às 22h45, pela RedeTV!