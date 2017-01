Lulli Chiaro é convidado do Miss São Paulo 2017

Cantor, compositor e pianista será uma das atrações especiais do evento que acontecerá no dia 02 de fevereiro

Lulli Chiaro, um dos destaques da música na atualidade, foi convidado para participar do Miss Município de São Paulo 2017 que acontecerá no dia 02 de fevereiro, às 20h, no Teatro Sérgio Cardoso, na capital paulistana. O cantor, compositor e pianista será uma das atrações especiais do tradicional evento que vai eleger entre 30 candidatas a mais bela da cidade.

Conhecido por seu estilo romântico, Lulli Chiaro promete aquecer os corações apaixonados de todo o Brasil com o novo álbum intitulado “Sala de Estar” que será lançado entre abril e maio deste ano pela Sony Music. Uma das músicas escolhidas para o novo CD é “Quando Si Ama Come Noi”, uma versão em italiano da música “When a man loves a Woman”, conhecida pelo romantismo em sua letra e batida.

Fonte: Imprensa Social Márcia Stival