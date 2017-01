9º Leilão de Gado da Santa Casa já tem data definida

O tradicional leilão de gado promovido pelo setor de captação de recursos, provedoria e administração mais um ano contará com o especial apoio de voluntários, que reuniram na segunda-feira, 23 de janeiro, para dar início aos preparativos de mais um evento em benefício da Santa Casa de Jales.

O 9º Leilão de Gado está marcado para o dia 09 de abril, a partir das 10h30 no Comboio. De acordo com o provedor, Junior Ferreira, a parceria e contribuição da comissão do leilão é imprescindível para a realização do evento. “Essa equipe é essencial na organização dessa grande festa, temos pessoas comprometidas e dispostas a contribuir com a nossa instituição. Desde já, agradeço a parceria de todos os voluntários e peço a ajuda a população de Jales e região na realização de mais um leilão”.

O coordenador do leilão, Sergio Cavassani acredita que será mais um sucesso de arrecadações e público. “Mais uma vez precisaremos do apoio dos prefeitos dos 16 municípios referenciados ao hospital, presidentes das câmaras, vereadores, secretários municipais, enfim, de todos que podem contribuir com qualquer tipo de oferta para fazermos uma boa arrecadação para a nossa Santa Casa”, destacou.

Os interessados em doar prenda, gado ou dinheiro, poderão entrar em contato pelo telefone (17) 3622-5003 falar com Luciana ou Cristiane no setor de Captação de Recursos ou pelo celular 99704-2727.

Fonte: Santa Casa de Jales