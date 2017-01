Como será a produção de aves no futuro?

Diretor Global de Contas Estratégicas da Cargill Nutrição Animal, Antônio Mário Penz Junior, aborda os desafios e oportunidades para o setor avícola

A Cargill Nutrição Animal acompanha a evolução do setor avícola e trabalha para que as populações futuras consumam, cada vez mais, alimentos procedentes de produções sustentáveis e que atendam as preocupações da sociedade. Para o Diretor Global de Contas Estratégicas e Especialista em Aves da Cargill, Dr. Mário Penz, as questões relativas ao bem-estar animal estarão no topo das discussões. “A demanda por frango continuará crescendo, tendo em vista sua qualidade, seu preço e também por se tratar de uma carne que não tem qualquer restrição de consumo, seja cultural ou religioso”, assegura. Do ponto de vista realista, os modelos intensivos de produção continuarão crescendo e somente em algumas regiões, o sistema extensivo continuará participando do mercado produtor.

O profissional espera maior consolidação da indústria e um aumento no número de operações integradas. Além disso, acredita que a utilização de antibióticos promotores de crescimento diminuirá, tanto na indústria destinada à exportação quanto naquela destinada a produção para um mercado local. “Existe demanda para aditivos alternativos. A Cargill está envolvida no desenvolvimento de outras alternativas, para atender esta nova demanda”, ressalta. Desde que a Europa passou a banir os antibióticos promotores de crescimento, a pesquisa avançou significativamente na busca de alternativas e hoje os resultados de produção com ou sem antibióticos são bastante próximos.

Entretanto, a retirada de antibióticos deve vir acompanhada por uma alta preocupação com a bioseguridade dos planteis e das granjas avícolas. Também, será indispensável que as empresas se preocupem com a nutrição de precisão, diminuindo as margens de segurança nas formulações. “Quando temos maiores margens de segurança, temos mais nutrientes disponíveis para os microrganismos que habitam o intestino e isto compromete a saúde das células intestinais”, comenta. Para que as empresas busquem a nutrição de precisão, terão que investir mais na avaliação da qualidade dos ingredientes das dietas, conhecer melhor seus fornecedores, ter laboratórios qualificados para fazer um acompanhamento imediato e também ter a capacidade de segregar os ingredientes, de acordo com suas características nutricionais. Sem isto, nutrição de precisão não passa de um sonho.

Nova plataforma NutronPoultry

Alinhada ao desenvolvimento do setor avícola e a constante demanda por soluções estratégicas, a Nutron, marca da Cargill Nutrição Animal no Brasil, lança o NutronPoultry, uma plataforma que auxilia o produtor a enfrentar os desafios de uma avicultura moderna e globalizada. “O objetivo do NutronPoultry é maximizar o potencial do negócio do cliente, através de tecnologias integradas ao sistema de produção de aves, consultoria, serviços, produtos e soluções que acompanham todas as etapas da cadeia produtiva ”, garante Penz.

Além de todos os benefícios de NutronPoultry, a Cargill, uma empresa de visão global e com ações locais, proporciona suporte em diversos elos da cadeia produtiva. Por exemplo: produção e trading de grãos, Banco Cargill, produtos químicos e farmacêuticos, exportação, etc. “Nosso intuito é ser um parceiro para nossos clientes, tendo uma visão estratégica e global de seus negócios”, finaliza.

Sobre a Cargill

A Cargill produz e comercializa internacionalmente produtos e serviços alimentícios, agrícolas, financeiros e industriais. Em parceria com produtores, clientes, governos e comunidades, e com 150 anos de experiência, ajuda a sociedade a prosperar. Possui 150 mil funcionários em 70 países, que estão comprometidos em alimentar o mundo de forma responsável, reduzindo impactos ambientais e melhorando as comunidades onde vivem e trabalham. No Brasil, desde 1965, é uma das maiores indústrias de alimentos do País. Com sede em São Paulo (SP), a empresa está presente em 17 Estados brasileiros e 191 municípios, por meio de unidades industriais e de escritórios, tendo mais de 10 mil funcionários. Para mais informações, visite www.cargill.com e a central de notícias.

Sobre a Nutron

A Nutron, marca de nutrição animal da Cargill no Brasil, é especialista e líder em soluções inovadoras de produção animal por meio do desenvolvimento de núcleos, premixes e especialidades para os segmentos de aves, suínos, peixes, pets, bovinos de leite e de corte e suplementos para criação de gado a pasto. Há 22 anos no País, a marca sempre atuou próximo do produtor, para atender suas demandas com conveniência, qualidade e segurança, contribuindo com a prosperidade dos negócios de cada cliente. A companhia também promove ações socioambientais nas comunidades onde está inserida, pois considera ser seu dever atuar de maneira responsável para o desenvolvimento e o crescimento sustentável de toda a cadeia produtiva do agronegócio. www.nutron.com.br

