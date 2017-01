Viver com sabedoria

Por Luiz Altamiro Cordeiro



O Evangelho nos orienta sobre a posse dos bens materiais. Muitos são os que os buscam avidamente, tomando por base o seu bem-estar. Aquilo que lhe sobra, não importando o quanto, quase nunca é suficiente para satisfazer. Na sua busca, há os que se desviam por caminhos que só tardiamente compreendem serem despenhadeiros para a alma.

Alguns aceitam corromper e serem corrompidos, na estranha aventura da posse do temporário. Agitam-se, meditam, arquitetam e tecem teias nas quais eles próprios ficarão enredados.

Esquecidos de Deus, por conveniência momentânea, não permitem que a sua consciência lhes ilumine os caminhos e assim, de erro em erro, na esperança de muito possuir, vão perdendo mais do que possam imaginar, terminando um dia em reencarnações de abençoada correção, onde viverão a fome, a sede e a desesperança que a tantos fizeram passar, em virtude da sua invigilância na busca da posse. Ouçamos, entretanto, o Mestre, no ensinamento do óbolo da viúva: “Eu afirmo que a viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que lhes sobrava…”

Deve o Espírito buscar sempre, de forma honesta, o sustento para si e para os seus, todavia, jamais deve se esquecer de que a jornada na Terra é, antes e acima de tudo, oportunidade sagrada para um único enriquecimento, o espiritual.

O necessário não lhe faltará, se tudo fizer corretamente, e para isso precisa entender que a posse desmedida tem raízes fortes no egoísmo, chaga a exigir combate constante pela vida afora.

Deve saber que a fonte do verdadeiro bem se assenta na fraternidade universal. Precisará aprender a conversar a linguagem do amor, única fonte que lhe trará a felicidade.

Se por breves momentos passa pela prova da pobreza, não deverá sucumbir à tentação da apropriação indébita. Trabalhe, ajude, sirva sem resmungos e sairá da Terra mais rico do que possa imaginar. Se passa pela prova da riqueza, coloque-se na condição de administrador divino, pondo os seus bens a benefício de muitos e aceite a certeza de que nada lhe pertence, a não ser as suas ações.

Somos todos moradores transitórios nesta casa de Espíritos reencarnados a que chamamos Terra. Tudo o que seja material a ela pertence e aqui será deixado. Somente as conquistas espirituais são os verdadeiros tesouros, que seguirão com o Espírito, na sua jornada rumo à Luz e à felicidade perene. Somente o amor ilumina.

