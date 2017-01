São Paulo FC comemora vitória no Universal Orlando Resort

São Paulo FC posa em frente ao famoso globo do Universal Orlando Resort

ORLANDO, Fla. (24 de janeiro de 2017) – Depois de uma vitória emocionante na Flórida, o time do São Paulo Futebol Clube comemorou o título com muita diversão no complexo Universal Orlando Resort neste último domingo (22). Os jogadores estiveram nos parques Universal Studios Florida e Universal’s Islands of Adventure acompanhados do treinador, Rogério Ceni, o mito do tricolor paulista, que, além do título, comemorou também seu aniversário.

Os jogadores curtiram diversas atrações do Universal Orlando Resort, como o simulador Transformers – 3D, a incrível montanha-russa Hollywood Rip Ride Rockit e posaram para fotos com os adoráveis Minions, em frente ao simulador Despicable Me Minion Mayhem.

Jogadores e o técnico Rogério Ceni enfrentaram a Hollywood Rip Ride Rockit

Ao final do dia, todo o elenco se reuniu na área The Wizarding World of Harry Potter para brindar a vitória no campeonato com uma deliciosa Butterbeer, a famosa bebida doce e sem álcool dos livros de J. K. Rowling.

Elenco brinda com uma Butterbeer, a famosa bebida doce e sem álcool do universo de Harry Potter

O Universal Orlando Resort é o destino definitivo das férias e abriga dois sensacionais parques temáticos, cinco hotéis magnificamente temáticos e o Universal CityWalk, a capital do entretenimento em Orlando.

© 2017 Universal Orlando Resort. Todos os direitos reservados.

Sobre o Universal Orlando Resort

Há mais de 25 anos, o Universal Orlando Resort proporciona férias épicas para toda a família – experiências incríveis que colocam os visitantes no coração de aventuras e histórias poderosas.

Os dois parques temáticos do Universal Orlando – o Universal Studios Florida e o Universal’s Islands of Adventure, são os lares de algumas das experiências mais incríveis e inovadoras do mundo – como The Wizarding World of Harry Potter-Hogsmeade e The Wizarding World of Harry Potter-Diagon Alley. E no verão norte-americano de 2017, o Universal Orlando abrirá seu terceiro parque, o Universal’s Volcano Bay – uma experiência absolutamente inédita de parque aquático temático. Os resorts no Complexo Universal Orlando – Loews Portofino Bay Hotel, Hard Rock Hotel, Loews Royal Pacific Resort, Universal’s Cabana Bay Beach Resort e o novíssimo Loews Sapphire Falls Resort, são destinos por si só. Seu complexo de entretenimento, Universal CityWalk, oferece gastronomia e diversão para cada membro da família.

O Universal Orlando Resort revelou mais de 20 novas experiências desde 2010 – atrações poderosas, opções gastronômicas incríveis e hotéis magnificamente temáticos. A revolucionária atração Skull Island: Reign of Kong, está agora aberta no Islands of Adventure, assim como o mais novo restaurante no CityWalk, The Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen, uma experiência gastronômica única.

O Universal Orlando Resort faz parte da NBCUniversal, uma companhia da Comcast. Siga-nos no nosso Blog, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.

Fonte: Agência Comunicado