Wine Run – Vale dos Vinhedos 2017 já tem mais de 600 inscritos

São Paulo (SP) – A edição 2017 da Wine Run – Vale dos Vinhedos será disputada em 20 de maio. Mas, a quatro meses da disputa, já recebeu inscrições para mais da metade das vagas disponíveis para a prova. Até agora, 600 atletas garantiram um lugar na meia maratona marcada para Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, com largada prevista para as 9 horas, na Vinícola Grand Legado. No total são 1.000 vagas para a Wine Run – Vale dos Vinhedos 2017. As inscrições continuam abertas e podem ser feitas – tanto na categoria Individual como em duplas – no site do evento: www.winerun.com.br. Nesse segundo lote de inscrições o valor é de R$ 190,00 por atleta. A prova conta com categoria Individual Geral e, também, por idades no masculino e no feminino – 18 a 24 anos; 25 a 29 anos; 30 a 34 anos; 35 a 39 anos; 40 a 44 anos; 45 a 49 anos; 50 a 54 anos; 55 a 59 anos e acima de 60 anos -, além de Dupla Geral – masculina, feminina ou mista. Conhecida como meia maratona do vinho, disputada em uma região que recebe grande número de visitantes amantes da bebida, a Wine Run conta com várias atrações, sempre unindo corrida e enoturismo. E, em sua sexta edição, já se tornou tradição, a cada ano crescendo em número de participantes e em emoção. A Wine Run terá 21 quilômetros de muitos desafios, em meio às belas paisagens do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, proporcionando aos participantes a experiência de correr às margens das principais vinícolas do Brasil e, em alguns momentos, nas áreas das parreiras. O percurso, o mesmo de 2016, mistura diversos tipos de terrenos, com pisos de terra, cascalho, asfalto e paralelepípedos, além de subidas e descidas acentuadas. Programação – Na véspera do evento, dia 19 de maio, haverá entrega de kits para atletas no hotel oficial, o Grande Hotel Dall’Onder, em Bento Gonçalves, das 15 às 21 horas. Às 20 horas, no mesmo local, está programado um jantar de massas – opcional. No dia da prova, os atletas terão traslado de ônibus gratuito do hotel oficial para o ponto de largada e/ou posto de revezamento. E, depois, da arena de chegada para o hotel oficial. O tempo limite de prova é de quatro horas. Na chegada serão realizadas a Festa do Espumante e a cerimônia de premiação. A sexta edição da Wine Run – Vale dos Vinhedos é uma realização da Zenith Marketing e Revista Adega, com apoio do Grande Hotel Dall’Onder. Mais informações:

Percurso ao lado de parreirais (Divulgação)

Alta | Web Largada da edição de 2016 (Divulgação)

Alta | Web Festa do espumante na chegada (Divulgação)

Alta | Web