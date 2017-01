Grande obra de asfalto e drenagem trará solução ao bairro Jardim Dourados

Obra contará com a construção até de calçadas para os moradores da região contemplada

O Jardim Dourados será contemplado por uma grande obra de pavimentação e drenagem já no inicio de fevereiro. Trata-se de um projeto inovador que além de saciar o desejo maior da população, o asfaltamento de suas ruas, vai solucionar a deficiência na drenagem que tanto prejudica o município.

A obra que já possui a contrapartida da prefeitura municipal de aproximadamente R$ 874.421,59, vai contar com um repasse da Caixa Econômica Federal de R$ 2.965.600,00, totalizando um investimento de quase R$ 4 milhões.

Está prevista uma bacia de acumulação, para conter temporariamente os primeiros picos das chuvas mais intensas e permitir uma adequada vazão ao sistema, mas não será permitido que esta bacia fique abandonada pelo poder público. O Prefeito Angelo Guerreiro quer urbanizar o espaço. “Construiremos uma estrutura agradável e que possa receber e dar segurança à população.”, explicou Guerreiro, que planeja a construção de uma praça em parte do local onde se instalará o “piscinão”.

Calçadas e Guias

Uma novidade na obra será o calçamento em volta de toda área que receberá o asfalto e a drenagem. Atendendo as especificações da caixa, essa será mais uma das benfeitorias aos moradores da região.

Ampliação

A prefeitura de Três Lagoas está viabilizando, junto ao governo do estado, uma expansão das obras, o que compreenderia mais ruas e trechos comtemplados. A estimativa é que uma emenda do Orçamento Geral da União (OGU) forneça em torno de R$ 900 mil e o governo do estado entre com uma contrapartida de R$ 700 mil, totalizando R$ 1,6 milhão nessa nova etapa do investimento que, se concretizada, deve acontecer logo em seguida.

