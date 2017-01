GRUPO RÁI CONQUISTA O 1º LUGAR EM PESQUISA SOBRE ‘AS EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO MAIS DESEJADAS PELOS PROFISSIONAIS EM 2016’

Estudo do Trampos.com avaliou benefícios oferecidos, área de atuação e imagem da agência no mercado

Dentre as 1.405 agências que, no ano passado, divulgaram 4.202 vagas, o Grupo RÁI – um dos maiores grupos independentes de comunicação do Brasil – ficou em 1º lugar na pesquisa 2016 do site Trampos.com. A empresa chamou mais a atenção dos candidatos em relação as outras companhias que disponibilizaram suas vagas na plataforma digital ao receber 14.731 candidaturas em meio a mais de 600 mil cliques no botão ‘Estou Interessado’.

Salário compatível com o mercado, benefícios, ambiente corporativo e colegas de trabalho agradáveis foram levados em consideração pelos usuários do Trampos.com, que levaram a RÁI a ganhar destaque no estudo. Em segundo lugar ficou a Jüssi, seguida pela Kings, a f.biz, e a Agência Ginga.

De acordo com o fundador e CEO do Grupo RÁI, Fabio Burg, a conquista mostra que a agência valoriza o seu capital humano. “Investimos nos nossos profissionais por meio da nossa escola-modelo RÁI School, que oferece cursos gratuitos de capacitação para eles. Esse diferencial está sendo reconhecido pelo mercado e, com isso, muitos têm o desejo de integrar a nossa equipe omnichannel, especialista em comunicação multidisciplinar”, destaca.

Dirigido há 25 anos pelo publicitário Fabio Burg, o Grupo RÁI é um dos maiores grupos independentes de comunicação do Brasil. São sete empresas especialistas e complementares que trabalham de forma autônoma e que se integram quando necessário. Rái, Tov, Or, Dezoito, Teolá, Yad e Awaken prestam os serviços de propaganda, promoção e eventos, soluções em tecnologia/internet, coordenação de redes sociais, assessoria de imprensa/conteúdo editorial, 3D, fotos e filmes, logística, pesquisa de mercado/branding e consultoria de inovação. O Grupo RÁI, que conta com mais de 260 colaboradores, tem sede em São Paulo e um escritório em Miami, nos Estados Unidos.

