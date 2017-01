Escolas do Sesi no Estado ainda têm vagas abertas em sete municípios

Divulgação

O ano letivo terá início no próximo dia 6 de fevereiro nas escolas do Sesi em Mato Grosso do Sul, mas ainda há vagas remanescentes nos municípios de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas. Segundo a gerente de educação do Sesi, Simone Cruz, a oferta de vagas pode ser encarada como uma oportunidade única para os estudantes desses municípios.

“Trabalhamos com afinco para reforçar o conceito de que educação de qualidade não precisa ser cara. Da musicalização na Educação Infantil aos desafios do Laboratório de Oficinas Tecnológicas no Ensino Médio, as Escolas do Sesi possibilitam aos alunos a imersão num sistema educacional inovador, que incentiva a pesquisa, o estudo em plataformas, a descoberta e o empreendedorismo, tudo isso com valores justos e descontos que podem alcançar até 50% da mensalidade, de acordo com alguns critérios”, explicou Simone Cruz.

Em Aparecida do Taboado, a Escola do Sesi oferece vagas do 6º ao 9º ano (Ensino Fundamental II), Ensino Médio e EBEP (Educação Básica Articulada com a Educação Profissional). Já em Corumbá, são ofertadas vagas nos Ensinos Fundamentais I e II (1º ao 9º ano) e Ensino Médio e EBEP. Em Dourados, há vagas em todos os níveis da educação básica, do Ensino Infantil ao Ensino Médio e EBEP.

Em Naviraí e Maracaju, são ofertadas vagas no Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EBEP. Já a Escola do Sesi de Campo Grande tem vagas para o Ensino Fundamental II e para o Ensino Médio, enquanto Três Lagoas oferece vagas para Ensino Infantil, Ensino Fundamental I e II, Ensino Médio e EBEP.

Diferenciais

A Educação Infantil, voltada para crianças de 4 a 5 anos, utiliza ferramentas como Lego e musicalização para trabalhar conceitos importantes, como trabalho em equipe, respeito ao próximo e desenvolvimento de habilidades motoras. No Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano, têm início o conteúdo curricular básico aliado a aulas de robótica, com Lego, filosofia para criança e de empreendedorismo por meio de programas da Junior Achievement e JEPP do Sebrae. Também é utilizada a plataforma Mangahigh como solução educacional para o ensino da matemática. Para 2017, estamos negociando a plataforma Guten News que enriquecerá o desenvolvimento da leitura e interpretação no fundamental I e II.

Os alunos do Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º ano, também aprendem conceitos de robótica aliados ao conteúdo curricular básico. O empreendedorismo passa a ser direcionado para o protagonismo juvenil e iniciativa de visibilidade do mercado de trabalho. Além do Mangahigh, o modelo XD Education possibilita novas estratégias de ensino e aprendizagem por meio de soluções tecnológicas.

E quem está no Ensino Médio pode encarar desafios no Laboratório de Oficinas Tecnológicas e potencializar o aprendizado com as ferramentas XD Education, Geekie Lab e Imaginie plataformas específicas para a preparação para o ENEM, tudo isso aliado a conteúdos básicos atuais e contextualizados, sendo que mais detalhes acerca dos diferenciais das escolas do Sesi para cada faixa etária podem ser conferidos no site www.ms.sesi.org.br

Serviço

Mais informações diretamente nas escolas do Sesi em Aparecida do Taboado (67 – 9981-2764), Campo Grande (67 – 3365-7861), Corumbá (67 – 3234-3600), Dourados (67 – 3416-4500), Maracaju (67 – 3458-5400), Naviraí (67 – 3461-2141) e Três Lagoas (67 – 3929-3500)

Fonte: ASSECOM

Link original: Daniel Pedra