Família sofre acidente depois de caminhão rodar na pista e atingir carro em rodovia

Estavam no carro duas crianças, de 8 e 12 anos

Divulgação

Uma família sofreu um acidente na rodovia BR-262, nesta segunda-feira (23), em Três Lagoas distante 339 quilômetros de Campo Grande, depois de um caminhão rodar na pista e atingir o veículo Xsara Picasso.

A família, um motorista, de 41 anos, mais dois adultos e duas crianças, de 8 e 12 anos, seguiam pela rodovia atrás de um caminhão de uma empresa de celulose. Outro caminhoneiro que vinha no sentido contrário teria perdido o controle do veículo e rodado na pista.

O caminhoneiro se chocou com o caminhão de celulose, que também rodou na pista atingindo o carro de passeio, onde estava a família. Com o impacto, o veículo rodou e capotou parando às margens da rodovia.

De acordo com informações do site Rádio Caçula, os ocupantes do carro tiveram escoriações leves, e apenas um dos adultos foi levado para o hospital da cidade com suspeita de traumatismo craniano.