Manoel do ‘BBB17’ faz comentários homofóbicos e é detonado na web

Nesta segunda-feira (23), na estreia do ‘Big Brother Brasil 17’, o participante Manoel acabou chamando atenção, porém de forma negativa. O rapaz fez um comentário e foi acusado de homofobia.

Na ocasião, a produção do programa forneceu bebida para os quatro primeiros integrantes da edição se divertirem. Então, o rapaz disse que não iria dançar as músicas pop que estavam sendo tocadas por serem “músicas de gays”.

Nas redes sociais, o brother foi detonado pelos internautas: “Já sabemos em quem votar para sair, né amores?”, “Parece que o Manoel é homofóbico xiii”, “Manoel: Homofóbico e planta / Antonio: Machista e Inconveniente / A duvida cruel: em quem votar pra sair…”, “Manoel acabou de dizer que “essas músicas tocando são de baitola”. Já temos um homofóbico? #bbb17″, foram alguns dos comentários.

Manoel é irmão de Antônio, e os dois estão disputando a preferência do público para a permanência na casa, assim como as irmãs Emilly e Mayla. Na noite da estreia, as duplas de gêmeos se enfrentaram em uma competição, na qual as duas ganharam 10 mil reais.

